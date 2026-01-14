Fue campeón con América, llegó como ídolo a equipo de Sudamérica y ahora sale por la puerta de atrás

Luego de que se decía que volvería al futbol mexicano, el mediocampista paraguayo Richard Sánchez vivirá un nuevo capítulo en su carrera profesional, pero en su país. Luego un discreto paso por el conjunto de Racing Club de Argentina, el jugador fue anunciado como refuerzo del Olimpia de Paraguay, equipo que lo recibirá en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

La operación representa un regreso a su país, quien inició su carrera en el conjunto franjeado antes de dar el salto al futbol mexicano. Racing decidió cederlo luego de que no lograra consolidarse como pieza clave en el Racing, y ahora Olimpia apuesta por su experiencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.

¿Cuáles son los números de Richard Sánchez con el América?

Richard Sánchez tuvo su mejor nivel en la Liga BBVA MX con el América, donde disputó 211 partidos oficiales. Con las Águilas anotó 18 goles y repartió 27 asistencias, según el sitio de Transfermarkt, además de convertirse en un referente en el mediocampo. Durante su estancia con las Águilas fue protagonista del tricampeonato.

En 2025, América decidió venderlo a Racing Club por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, buscando renovar su plantel tras seis años de servicio del paraguayo. Sin embargo, en Argentina no logró replicar el impacto que tuvo en México y su protagonismo fue limitado.

La llegada de Sánchez a Olimpia genera expectativa entre la afición paraguaya, que lo recuerda como uno de los talentos surgidos de sus fuerzas básicas. El préstamo con opción de compra abre la posibilidad de que el club se quede con el jugador de manera definitiva si logra rendir al nivel esperado.

Para Racing, la salida del mediocampista representa un alivio económico y la oportunidad de cerrar un ciclo que no terminó de funcionar. Para Richard Sánchez, en cambio, es la posibilidad de recuperar confianza y continuidad en un entorno que conoce bien y donde buscará volver a ser protagonista.

