Ni Santiago Trigos ni Pedro Vite: este es realmente el jugador de más bajo rendimiento en Pumas, según estadísticas

Rodrigo Parra es el jugador de más bajo rendimiento de Pumas en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, pues según las estadísticas de Sofascore el guardameta es quien registra peores números en comparación a sus compañeros Santiago Trigos y Pedro Vite, quien es el fichaje más caro del club y sería de los mejores pagados .

El portero de 17 años se encuentra hasta el fondo con una calificación reprobatoria de 4.95, mientras que su compatriota Santiago Trigos le sigue con 6.46. En tanto, Pedro Vite se ubica en el lugar 11 con 6.63, de acuerdo con lo mostrado en las 5 jornadas del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, que será representada en los Cuartos de Final por 4 equipos, siendo uno de ellos transmitido por TV Azteca Deportes .

@rodrigo.parraoficial Rodrigo Parra es el jugador con más bajo rendimiento en Pumas luego de cometer 3 errores en 2 partidos

¿Por qué Rodrigo Para es el jugador de más bajo rendimiento en Pumas?

Rodrigo Parra debutó con Pumas en este Apertura 2025 con tan solo 17 años, luego de salir campeón en su categoría y ante la falta de porteros en la institución, ya que Alex Padilla, quien era el titular, tuvo que regresar al Athletic de Bilbao por petición del club español antes de que concluyera su préstamo y el suplente, Pablo Lara, estaba lesionado.

Parra fue el elegido para defender el arco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la primera jornada ante Santos Laguna. Sin embargo, el arquero fue factor en la derrota de su equipo al cometer un error y regalar uno de los 3 goles que le metió en cuadro de Torreón, Coahuila.

Rodrigo fue titular en la segunda fecha contra Pachuca pese a su error, aunque esta decisión nuevamente le cobraría factura a Pumas, ya que el joven de 17 años volvió a ser factor en el marcador tras cometer 2 fallas. Estas acciones propiciaron a que hoy sea el jugador de más bajo rendimiento en Pumas con tan solo 2 partidos jugados.