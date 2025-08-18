deportes
TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS el Abierto de Monterrey 2025 a partir del lunes 18 de agosto

La emoción del tenis internacional regresa a México y TV Azteca será la casa oficial del Abierto de Monterrey 2025, torneo WTA 500

Abierto de Monterrey
abiertognpseguros.com
Fernando Campos
Otros Deportes
Compartir

La emoción del tenis internacional regresa a México y TV Azteca será la casa oficial del Abierto de Monterrey 2025, torneo WTA 500 que reunirá a grandes figuras del circuito femenino. A partir del lunes 18 de agosto, los aficionados podrán disfrutar EN VIVO y GRATIS de un partido diario a través de todas las plataformas de Azteca Deportes: Sitio web, App, Facebook, YouTube y Azteca Deportes Network.

El torneo arranca con un duelo de alto nivel: la belga Elise Mertens, actual número 22 del ranking WTA, se enfrentará a la rusa Anna Blinkova, ubicada en el puesto 77. El encuentro se jugará en el Estadio GNP Seguros y será transmitido el lunes a las 17:30 horas, marcando el inicio de una semana cargada de talento y emoción.

¿Cómo llegan Elise Mertens y Anna Blinkova para este primer juego?

Mertens llega con experiencia y solidez, habiendo alcanzado tres finales en la temporada 2025, incluyendo títulos en Singapur y Hertogenbosch. Aunque su rendimiento en la gira estadounidense ha sido irregular, la belga tiene un historial positivo en Monterrey, donde alcanzó las semifinales en 2023.

Blinkova, por su parte, ha tenido dificultades en la serie de canchas duras, con solo una victoria en sus últimos tres torneos. Sin embargo, su estilo agresivo y capacidad para alargar los partidos podrían complicar a Mertens, especialmente si logra imponer ritmo desde el fondo de la cancha.

¿Cuáles son los horarios de transmisión del Abierto de Monterrey?

Prepárate para una semana de tenis de alto nivel. Estos son los horarios de los partidos que podrás seguir EN VIVO por Azteca Deportes:

  • Lunes 18 de agosto – 17:30 horas
  • Martes 19 de agosto – 19:30 horas
  • Miércoles 20 de agosto – 19:30 horas
  • Jueves 21 de agosto – 17:30 horas
  • Viernes 22 de agosto – 17:30 horas
  • Sábado 23 de agosto – 19:30 horas

Con esta cobertura, TV Azteca reafirma su compromiso de llevar el mejor deporte internacional a la afición mexicana. ¡No te pierdas ni un solo punto del Abierto de Monterrey 2025 !

