DODGERS EN PROBLEMAS: Los Ángeles pierden a una de sus estrellas por lesión

Los Ángeles Dodgers anunciaron que el antesalista Max Muncy fue colocado en la lista de lesionados (10 días) tras confirmarse un desgarro de grado 1 en el oblicuo derecho, una dolencia que obligará al jugador a detener sus actividades de bateo y lanzamientos por varias semanas. El club dejó claro que, aunque la lesión no parece ser de carácter estacional, la recuperación tendrá un seguimiento “semana a semana” para decidir el momento exacto de su reincorporación.

La noticia supone un nuevo contratiempo para Muncy, quien había regresado a la acción hace apenas unos días después de una baja anterior por problemas de rodilla; además, el slugger ha lidiado en el pasado con lesiones similares, la campaña anterior también sufrió una larga ausencia asociada a problemas en la zona de costillas/oblicuo, por lo que el cuerpo médico y el cuerpo técnico actuarán con cautela para evitar una recaída.

¿Qué harán los Dodgers para suplir la baja de Max Muncy?

Pese al parón, el impacto inmediato en la alineación se complica por la cercanía de compromisos clave en la recta final de la temporada. En el corto plazo el equipo reclamó al infielder Buddy Kennedy y cuenta con alternativas como Alex Freeland para cubrir la tercera base, así como la posibilidad de reconfigurar turnos y alineaciones para compensar la ausencia de Muncy en la protección del bateo.

Desde lo puramente deportivo, Muncy llegaba en buen momento: en las escasas apariciones tras su retorno había mostrado producción con cuadrangulares y remolcadas que elevaron sus números recientes lo que añade frustración a un equipo que necesita su aporte en la producción de carreras. No obstante, el staff insiste en privilegiar la salud a corto y largo plazo antes de forzar un regreso prematuro.

¿Se pierde el resto de la temporada Max Muncy por su lesión?

El manager Dave Roberts y los servicios médicos han señalado que esperan que la ausencia supere el mínimo de 10 días, pero que no debería ser definitivamente temporada-terminada si la evolución es positiva; en cualquier caso, la lesión de Muncy obliga a los Dodgers a reforzar la profundidad del infield y a ajustar su planificación ofensiva mientras el veterano progresa en su rehabilitación.

