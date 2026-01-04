Regresó para el Clausura 2026, pero no entra en los planes de Rayados y está a un paso de dejar la Liga BBVA MX

Rayados no ha tenido movimientos fuertes dentro del mercado de fichajes hasta el momento y ha sufrido bajas de peso como la reciente salida de Sergio Ramos . Pese a ello, el club regiomontano recibió a Johan Rojas, delantero colombiano que regresó de su préstamo desde Necaxa y que se alistaba para comenzar el Clausura 2026 con Monterrey. Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico no lo tendrían en cuenta para el futuro.

Johan Rojas, cerca de emigrar al futbol brasileño

Reportes internacionales afirman que, en las últimas horas, Vasco da Gama acordó la incorporación del futbolista nacido en Medellín que pertenece a Rayados. La información indica que Rojas llegaría al futbol brasileño mediante un préstamo con una duración de un año (hasta diciembre de 2026) y su contrato tendrá una opción de compra que rondaría los 3,5 millones de dólares. De esta manera, Monterrey perdería poderío ofensivo de cara al Clausura 2026 .

Johan Rojas saldría de Monterrey para jugar en Brasil

Johan Rojas viene de tener un paso silencioso por los Rayos de Necaxa, donde si bien tuvo participación regular, no logró consolidarse como una pieza determinante. Por esta razón, el cuerpo técnico comandado por Domènec Torrent habría definido que el colombiano no tendría lugar dentro de la nómina de La Pandilla. Además, la necesidad de liberar cupos de jugadores extranjeros habría sido vital para tomar la decisión de forma definitiva.

Si bien es cierto que las negociaciones están muy avanzadas, Rayados aún no ha hecho el anuncio oficial de su salida ni tampoco hubo noticias por parte del conjunto brasileño. Lo cierto es que Vasco da Gama apostará por talento joven que ya ha sido probado internacionalmente y que, con apenas 23 años de edad, tiene potencial para explotar su mejor nivel.

Johan Rojas y un Apertura 2025 sin muchas luces

El delantero colombiano lleva siendo parte de Monterrey desde julio de 2024 tras haber llegado desde Inter Bogotá, sin embargo, aún no ha podido afianzarse a la Liga BBVA MX. Durante el Apertura 2025, Rojas disputó 15 partidos estando cedido en los Rayos de Necaxa, repartidos en 602 minutos. Solamente marcó un gol y desde Aguascalientes tampoco pujaron para renovar su préstamo, por lo que ahora tendría un nuevo desafío en la Serie A de Brasil.