Sufre Javier Aguirre: las 7 bajas que tendrá la Selección Mexicana por lesión de los jugadores

La Selección Mexicana se prepara para afrontar los partidos de preparación de cara al Mundial 2026 (cuyo sorteo se podrá ver por TV Azteca con detalles) . Sin embargo, el entrenador no podrá contar con algunos futbolistas importantes por lesión. La lista de ausentes por problemas físicos en el equipo de Javier Aguirre asciende a 7 jugadores.

De los ausentes que tendría la Selección Nacional de México, al único que están esperando con cierta expectativas es a Gilberto Mora, el joven que sufrió una lesión menor (fractura de un dedo de su mano) , por lo que todavía hay alguna posibilidad de llegar.

Del resto de los futbolistas lesionados, se destacan las ausencias de Santiago Gimenez y Julián Quiñones, lo que le da un lugar en la citación a Armando la Hormiga González, que viene teniendo un gran rendimiento en Chivas de Guadalajara, por lo que todos pedían su convocatoria para el combinado azteca.

La lista de los 7 jugadores lesionados que son baja para la Selección Mexicana

Rodrigo Huescas: lesión de ligamentos de su rodilla (entre 6 y 9 meses de recuperación). Volvería justo para el Mundial. Santiago Gimenez: lesión de tobillo (cerca de 5 semanas de recuperación). Volvería para jugar en la Serie A. Julián Quiñones: molestia muscular en el posterior (sin mayores precisiones, pero estaría 3 semanas de baja). César Huerta: molestias en la pelvis, aunque sin precisión sobre el grado de lesión (sería baja por 3 semanas). Alexis Vega: lesión grado II (desgarro) del semitendinoso en el muslo izquierdo (4 semanas de recuperación). César Montes: más que una lesión, se trató de un fuerte golpe. Su ojo se vio afectado al presentar un hematoma. Gilberto Mora: lesión, fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda (volvería pronto). Se cree que podría llegar a esta convocatoria de última hora.

Jugadores que no fueron citados por decisión técnica de Javier Aguirre

Además de los futbolistas lesionados, hubo algunos que parecía que iban a ser citados pero el ‘Vasco’ Aguirre terminó por optar por otros. Los ausentes por decisión táctica fueron Carlos Rodríguez, Jorge Sánchez, Guillermo ‘Memo’ Ochoa y Julián Araujo.

