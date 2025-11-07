deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Sufre Javier Aguirre: las 7 bajas que tendrá la Selección Mexicana por lesión de los jugadores

El entrenador de la Selección Nacional de México no podrá contar con varias de sus estrellas debido a molestias físicas

Sufre Javier Aguirre: las 7 bajas que tendrá la Selección Mexicana por lesión de jugadores
Instagram Selección Mexicana
Sufre Javier Aguirre: las 7 bajas que tendrá la Selección Mexicana por lesión de jugadores.
Diego Gonzalez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana se prepara para afrontar los partidos de preparación de cara al Mundial 2026 (cuyo sorteo se podrá ver por TV Azteca con detalles) . Sin embargo, el entrenador no podrá contar con algunos futbolistas importantes por lesión. La lista de ausentes por problemas físicos en el equipo de Javier Aguirre asciende a 7 jugadores.

De los ausentes que tendría la Selección Nacional de México, al único que están esperando con cierta expectativas es a Gilberto Mora, el joven que sufrió una lesión menor (fractura de un dedo de su mano) , por lo que todavía hay alguna posibilidad de llegar.

Santi Giménez en el Milan
Instagram Santiago Giménez / @sant.gimenez

Del resto de los futbolistas lesionados, se destacan las ausencias de Santiago Gimenez y Julián Quiñones, lo que le da un lugar en la citación a Armando la Hormiga González, que viene teniendo un gran rendimiento en Chivas de Guadalajara, por lo que todos pedían su convocatoria para el combinado azteca.

TE PUEDE INTERESAR:

La lista de los 7 jugadores lesionados que son baja para la Selección Mexicana

  1. Rodrigo Huescas: lesión de ligamentos de su rodilla (entre 6 y 9 meses de recuperación). Volvería justo para el Mundial.
  2. Santiago Gimenez: lesión de tobillo (cerca de 5 semanas de recuperación). Volvería para jugar en la Serie A.
  3. Julián Quiñones: molestia muscular en el posterior (sin mayores precisiones, pero estaría 3 semanas de baja).
  4. César Huerta: molestias en la pelvis, aunque sin precisión sobre el grado de lesión (sería baja por 3 semanas).
  5. Alexis Vega: lesión grado II (desgarro) del semitendinoso en el muslo izquierdo (4 semanas de recuperación).
  6. César Montes: más que una lesión, se trató de un fuerte golpe. Su ojo se vio afectado al presentar un hematoma.
  7. Gilberto Mora: lesión, fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda (volvería pronto). Se cree que podría llegar a esta convocatoria de última hora.
Gilberto Mora
NOTIMEX

Jugadores que no fueron citados por decisión técnica de Javier Aguirre

Además de los futbolistas lesionados, hubo algunos que parecía que iban a ser citados pero el ‘Vasco’ Aguirre terminó por optar por otros. Los ausentes por decisión táctica fueron Carlos Rodríguez, Jorge Sánchez, Guillermo ‘Memo’ Ochoa y Julián Araujo.

Javier Aguirre
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×