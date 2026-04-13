Brilló en Pumas, no tiene ningún gol y HOY es un hombre de hierro en Europa que supera a defensas TOP italianos

El defensa mexicano Johan Vásquez no solo está viviendo su mejor temporada en Europa; se ha convertido formalmente en el jugador de campo con más minutos jugados en la Serie A en esta temporada 2025-26.

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En el exigente Calcio italiano, donde la táctica y la disciplina defensiva son religiones, un nombre mexicano ha logrado lo que pocos extranjeros consiguen: la constancia en su equipo y el respeto absoluto del vestuario del Genoa.

¿Cuántos minutos suma Johan Vásquez en esta temporada de la Serie A?

Tras la disputa de la Jornada 32, Johan Vásquez ha alcanzado una cifra impresionante de 2,857 minutos en el terreno de juego (datos de Transfermarkt). Esta marca lo sitúa en la cúspide de la liga italiana, siendo superado únicamente por cinco guardametas que, por la naturaleza de su posición, han completado el 100% de los 2,880 minutos posibles. En el desglose de los "mortales" (jugadores de campo), nadie ha corrido, barrido o saltado tanto como el exjugador de Pumas.

La relevancia de Johan en el Genoa ha trascendido los números. Esta temporada, el central zurdo recibió el brazalete de capitán, un gesto que simboliza su liderazgo y la confianza total del cuerpo técnico. Vásquez ha jugado en los 32 encuentros disputados hasta la fecha, demostrando una resiliencia física y una regularidad táctica que lo colocan como uno de los activos más valiosos del futbol italiano.

Bajo su mando, la defensa del Genoa ha encontrado una estabilidad que los mantiene en el puesto 13 en la tabla, lejos de la zona de descenso. Su capacidad para anticipar y su pulcritud en la salida de balón lo han convertido en el referente absoluto de la escuadra Rossoblu.

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