John Cena se retiró de una forma icónica y esta es la fortuna que logró acumular en su carrera en la WWE

Tras su retiro, hay datos que casi nadie sabía de John Cena , pero hay otros que sí se hicieron públicos en los últimos tiempos. Por ejemplo, sitios especializados en economía ya han informado acerca de la fortuna que ha conquistado el genio del deporte espectáculo a lo largo de su carrera como luchador profesional de la WWE y sumando sus otros trabajos.

El de Massachusetts definió una era en la WWE con 17 campeonatos mundiales. A sus 48 años, le puso punto final a su carrera en la lucha libre tras perder ante Gunther, siendo uno de los 4 luchadores que vencieron a John Cena por rendición . Sin embargo, nada le quitará al estadounidense su increíble fortuna.

John Cena deja la WWE|Cortesía: WWE

La fortuna de John Cena, entre la WWE y Hollywood

De acuerdo a los reportes de Celebrity Net Worth, John Cena tiene una fortuna estimada en aproximadamente 80 millones de dólares. Esto se debe a muchas cosas, como por ejemplo su salario anual en la WWE, donde estuvo entre los mejores pagados a lo largo de toda su carrera y superado apenas ocasionalmente. Tuvo un salario que alcanzó los 12 mdd en su etapa final.

No obstante, mucho de su fortuna es gracias a seguir los pasos de Dwayne 'The Rock' Johnson, puesto que incursionó en Hollywood con éxitos en pantalla como El Marine, Rápidos y Furiosos y Peacemaker (del Universo Cinematográfico DC), entre otros.

El retiro de John Cena causó una emoción increíble

El retiro de John Cena fue planificado pero de todos modos generó mucha emoción en el público. El luchador de 48 años anunció en Money in the Bank 2024 que dejaría la lucha en 2025. Por este motivo tuvo su gira de despedida para cerrar su carrera.

Finalmente, el último combate de John Cena fue el sábado 13 de diciembre de 2025 en Washington D.C. Allí perdió ante Gunther por rendición. No obstante, esa pelea de la WWE no le trajo tristezas, sino puros tributos de los presentes en el cuadrilátero de la lucha libre norteamericana. El deporte espectáculo se despidió de uno de sus héroes.

Para muchos este último evento tuvo que ver con que la WWE aprovechara la ceremonia para potenciar a Gunther y marcar una transición generacional desde John Cena a los nuevos luchadores. De todos modos, no faltó la nostalgia y las lágrimas de casi todos los presentes por el retiro del campeón, que ahora disfrutará de su fortuna y sus nuevos proyectos.

