7 datos sobre la vida de John Cena que nadie sabía

El pasado 13 de diciembre de 2025 quedará marcado para siempre en la memoria de todos los niños y adolescentes que crecieron viendo las peleas del ahora ya leyenda de la WWE, John Cena . El apodado “The Prototype”, le puso punto final a su carrera y aquí te diremos 7 datos sobre este gladiador que nadie conocía.

John Cena se retira de los cuadriláteros de la WWE con 48 años de edad. El luchador nació el 23 de abril de 1977 y es uno de los gladiadores de mayor edad en la industria del entretenimiento, detrás de él le siguen Rey Misterio y R-Truth.

¿Cuáles son los 7 datos sobre la vida de John Cena que nadie conoce?

El nombre real de John Cena es John Felix Anthony Cena

Nació en West Newbury, el cual es un pueblo que queda en el norte de Massachusetts, de hecho, la ciudad de Boston que está cerca de esta localidad, tiene un sitio especial en el corazón del luchador.

La primera lucha de John Cena que fue televisada fue el 27 de junio de 2002 cuando se midió ante Kurt Angle, en aquella batalla salió como perdedor luego de que le aplicaran un “Roll-Up”.

Antes de ocupar el legendario nombre de John Cena, el hoy gladiador retirado se iba a llamar Johnny Fabolous, dicho nombre se lo ganó debido a que, su personaje sería arrogante, pero el destino le tenía preparado un camino distinto.

Este primer nombre fue el único, también se hizo con el apodo artístico de "Doctor of Thuganomics", el cual fue pieza clave para su ascenso en la WWE; este nombre fue bien recibido por el público donde el Hip-Hop estaba en su apogeo, sin embargo, antes de que una de sus luchas fuera televisada, el nacido en West Newbury cambió al hoy legendario John Cena.

¿De cuánto es la millonaria fortuna de John Cena?

John Cena se baja de los cuadriláteros de la WWE con un aproximado de 80 millones de dólares, esta información la dio a conocer el medio Celebrity Net Worth.

¿Cuánto ganaba John Cena en la WWE?

Cena ganaba un aproximado de 12 millones de dólares al año, de hecho, sólo era superado por figuras como Brock Lesnar.

¿Dónde ganaba más dinero, en la Lucha Libre o en películas y series?

De acuerdo con Forbes, la leyenda de la WWE pudo hacerse con 25 millones de dólares tan sólo por proyectos de entretenimiento en el 2024, a eso se le añade que, en su papel principal como anti-héroe de DC con su personaje de Peacemaker, se ha embolsado un total de 500 mil y un millón de dólares tan sólo por episodio.

John Cena es una figura filantrópica, y cuenta con un récord mundial gracias a la fundación Make-A-Wish, esto se debe a la mayor cantidad de deseos concedidos, lo cual lo hizo superar los 650 deseos a niños con enfermedades críticas.

