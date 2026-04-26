América sufre sin Jonathan dos Santos en cancha y podría salir del club en solo dos meses

Jonathan dos Santos se ha convertido en el dueño del centro del campo del América tras la salida de Álvaro Fidalgo. A pesar de sus 36 años de edad, el mediocampista mexicano sigue marcando la diferencia y, cada vez que se ausenta en el once titular, el equipo lo padece. Esto se vio reflejado en el duelo contra Atlas, donde el canterano del FC Barcelona no estuvo presente ni siquiera en el banquillo azulcrema.

La generación de juego se vio limitada con la ausencia de Dos Santos y el América volvió a perder peso en la ofensiva, problema que venía arrastrando desde las primeras jornadas del Clausura 2026. Esto se vio reflejado en el resultado donde, con poco, Atlas consiguió vencer por 1-0 en el Estadio Banorte y sentenciando a las Águilas en el octavo lugar. ‘Jona’ no puede ser suplente en Coapa, pero también deberán trabajar en su continuidad.

América debe definir el futuro de Jonathan dos Santos

Dos Santos finaliza contrato con el conjunto azulcrema el próximo 30 de junio. En estos momentos, el jugador podría negociar con cualquier club para fichar como agente libre en el mercado de verano, por lo que América debe acelerar los trámites si desea continuar teniendo a Jonathan en su plantilla. Restan poco más de dos meses para que el jugador termine su vínculo con los de Coapa y la afición espera por su continuidad.

TE PUEDE INTERESAR:



Desde que comenzó el Clausura 2026, Dos Santos ha sido titular en once partidos con el América y su saldo es positivo: 6 victorias, 2 empates y solo 3 derrotas. Sus números demuestran que, pese a su edad, el experimentado mediocampista debe ser titular en el conjunto azulcrema. El cuerpo técnico comandado por André Jardine piensa de la misma manera y por ello no estuvo presente contra los Zorros.

|Crédito: Club América / X

¿Por qué Jonathan dos Santos no jugó frente a Atlas?

Diversos reportes indican que América optó por preservar al centrocampista para los próximos partidos definitorios. Dos Santos se encontraba con problemas físicos previo al juego contra Atlas, por lo que el entrenador brasileño decidió no arriesgarlo y preservarlo para la Liguilla. El cuerpo técnico sabe que ‘Jona’ es indispensable para el funcionamiento de su equipo y lo necesitan al cien por cien para los Cuartos de Final.

Lo cierto es que el futbolista tiene el deseo de continuar jugando en el América, pero será la directiva quien tendrá la decisión final de renovar o no su contrato. Podrían haber novedades una vez finalizada la participación del equipo en la Liga BBVA MX.

