Álvaro Fidalgo desapareció de la faz de la Tierra y lo confirmó con esta decisión

Álvaro Fidalgo vive un presente futbolístico ambiguo. Mientras es titular indiscutible en la Selección Mexicana, el mediocampista español naturalizado mexicano perdió su lugar en el Real Betis y dejó de ser una fija en el once inicial. Su presente en España dejó de ser brillante y, en las últimas horas, tomó una decisión de urgencia para salir del foco mediático a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

Los aficionados lograron percatarse que la cuenta de Fidalgo no aparecía en Instagram, situación que llamó la atención de todos los que siguen sus pasos desde que salió del América. Lo cierto es que el ‘Maguito’ suele ser un jugador activo en redes sociales, compartiendo detalles de su vida personal como profesional. Sin embargo, su mal momento en Betis lo habría llevado a tomar medidas de urgencia.

|Crédito: Real Betis / X

Diversos reportes indican que el futbolista de 29 años habría dado de baja su cuenta de Instagram. Esta acción coincide con un momento delicado del futbolista en su regreso a suelo europeo. A pesar de haber sido titular en sus primeros partidos, Fidalgo dejó de ser considerado titular en el Real Betis por decisión de su entrenador Manuel Pellegrini.

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Fidalgo mantiene sus otras redes sociales abiertas

Si bien es cierto que su ausencia en Instagram llamó la atención, el futbolista con pasado en el América mantiene abiertas sus redes en otras plataformas. Por ejemplo, su perfil de X (ex Twitter) sigue abierto y allí se mantiene activo como de costumbre. Sin embargo, Fidalgo no ha explicado la razón de la desaparición de su perfil en la red social de Meta. La decisión de haber cerrado su cuenta mantiene la incertidumbre entre sus aficionados.

Álvaro Fidalgo, Selección Mexicana|Crédito: Selección Mexicana

El flojo presente de Fidalgo en Betis

El ‘Maguito’ perdió protagonismo en el conjunto español. Si bien es cierto que viene de ser titular en la eliminación de la UEFA Europa League a manos del Braga portugués, el futbolista mexicano no es considerado en liga. Su última aparición en el torneo doméstico fue el 15 de marzo cuando Betis empató contra Celta de Vigo.

Desde aquel entonces, su equipo disputó un total de cuatro partidos en LaLiga con Fidalgo en el banquillo. Además, el Betis se ha alejado de pelear por el cuarto puesto dentro de la liga y ahora mismo se ubican en la quinta posición con 49 unidades. De momento, están dentro de los puestos de clasificación a Europa League, pero el mediocampista de la Selección Mexicana aún pelea por ganarse un lugar.

