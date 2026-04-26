Atlas le pega al América en la Jornada 17 con gol de último minuto; ambas escuadras están en Liguilla | Presentada por NISSAN
América no logró anotar en casa y Atlas acertó con un golazo de último minuto, para sumar tres valiosos puntos en el intento por ir a la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX.
América se enfrenta ante el cuadro de Atlas en la Jornada 17, donde los Rojinegros deben ganar para pensar en Liguilla, un descalabro les complica la vida en el Clausura 2026.
Las Águilas emprenden el vuelo en casa, donde buscan tener una comunión con su afición, tras un torneo de altibajos, pero que pese a todo los tiene instalados en el séptimo sitio.
América y Atlas están muy cercanos en la tabla, solo los separa dos puntos y si Atlas vence, anda desbancando al cuadro azulcrema por lo que es un duelo a matar o morir.
Así llega América y Atlas al juego de fecha 17 del torneo
América está en el séptimo sitio con 25 unidades luego de siete victoria y siete empates, más cinco derrotas.
Por Atlas, están en el noveno escalafón, con 23 puntos, con seis victorias, cinco empates y cinco derrotas lo que los ha puesto en una lucha reñida y de última hora para avanzar a la Liguilla.
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