El gesto de André Jardine que indicaría la inminente salida de Jonathan dos Santos en Club América

Club América fue eliminado del Clausura 2026 y, por ende, fue el fin de su temporada. La institución se prepara para sufrir una gran serie de cambios dentro de la plantilla y uno de ellos podría ser la salida de Jonathan dos Santos. El mediocampista ha demostrado ser un jugador diferencial pese a sus 35 años de edad, pero su continuidad dentro del equipo azulcrema parece haber llegado a su final.

Luego de lo que fue la eliminación del América contra Pumas en Ciudad Universitaria, Dos Santos dejó una postal emotiva con André Jardine que entristeció a todos los aficionados. Entre lágrimas, el centrocampista abrazó al director técnico por varios segundos, dejando entrever que su salida está más cerca que nunca. Al menos así fue como lo sintió la afición de las Águilas en redes sociales.

Al final del partido André Jardine fue con Jonathan Dos Santos a darle un abrazo. Señal de despedida para el mediocampista del América. @AztecaDeportes pic.twitter.com/zA6PBqCxZj — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) May 11, 2026

Cabe resaltar que ‘Jona’ dos Santos no ha renovado su contrato con el América y el mismo terminará el próximo 30 de junio. El propio jugador ha manifestado en más de una ocasión que su carrera profesional estaba cerca de llegar a su final, pero el amor por el escudo y el cariño que sintió por parte de sus compañeros lo alentaron a seguir adelante. Sin embargo, las imágenes más recientes podrían significar el final de su ciclo en Coapa.

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América se reunió para definir el futuro de la plantilla

Durante la jornada de este lunes 11 de mayo, jugadores y cuerpo técnico del América se presentaron a las instalaciones de Coapa para definir el futuro del equipo pensando en la próxima campaña. Ciertos jugadores tienen un pie y medio fuera de la institución, mientras que la directiva decidirá qué hacer con Jardine y sus ayudantes de cara al futuro. Dos Santos puede ser uno de los jugadores afectados.

En estos momentos, el mediocampista con pasado en Barcelona está analizando si extender su vínculo por seis meses más, es decir, hasta el Apertura 2026, o si poner punto final a su carrera como futbolista profesional. El video difundido en el Estadio Olímpico Universitario parece marcar el fin de una etapa en el América, pero aún no hay una decisión oficial tomada y compartida ni por el jugador ni por la institución.