Jordan Carrillo está por reportar para Chivas, pero no podía irse de Pumas sin hacer esto

Mientras muchos se preguntan por qué Pumas no pudo fichar a Jordan Carrillo y Chivas sí, eso ya es algo del pasado debido a que en las próximas horas será anunciado como nuevo jugador del Guadalajara, con su presentación oficial y todos los formalismos correspondientes. Sin embargo, no podía irse de la UNAM sin despedirse.

A pesar de lo rápido que se dieron las cosas y que terminará siendo uno de los dos refuerzos estrellas que tendrá Chivas en su día clave, lo concreto es que a Jordan Carrillo le quedó un muy bonito recuerdo de su corto paso por Pumas, donde fue subcampeón del Clausura 2026. Por eso le dedicó un sentido mensaje a la institución.

La despedida de Jordan Carrillo de Pumas UNAM

En una extensa publicación de Instagram, la despedida de Jordan Carrillo no fue una despedida cualquiera, pues fue en formato de carta y con una gran extensión. “Hoy me toca despedirme de una etapa muy especial en mi carrera”, comienza diciendo su posteo.

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“Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión y la alegría de jugar al futbol. En esta institución volví a disfrutar cada entrenamiento, cada partido y cada minuto dentro de la cancha”, agregó. Además, agradeció a la directiva, cuerpo técnico, staff y compañeros.

Asimismo, Carrillo agradeció “a la afición universitaria”. Además, agregó: “Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y la certeza de que Pumas es una institución enorme, con una identidad única y una pasión que jamás se olvida. Me voy con el corazón lleno de gratitud y profundamente orgulloso. Gracias por todo, Pumas”.

Los números de Jordan Carrillo en Pumas UNAM

El extremo izquierdo de 24 años tuvo un muy buen rendimiento en Pumas UNAM, sobre todo si se considera la Liguilla del Clausura 2026. Por eso despertó el interés de Chivas. En concreto, los números de Jordan Carrillo con el club Universidad Nacional fueron estos: