El INSÓLITO hecho que convierte a los Packers en favoritos al Super Bowl

Bart Starr, Brett Favre y Aaron Rodgers. Tres quarterbacks que saben lo que es ganar el Super Bowl con los Green Bay Packers. Todos ellos tenían 27 años cuando levantaron su primer título con el equipo, edad que está por cumplir Jordan Love. Esta es la esperanza a la que se aferran los miles de aficionados a la franquicia alrededor del mundo, una de las más tradicionales y que levantó su más reciente Lombardi tras la temporada 2010.

Te puede interesar: El CURIOSO dato que explica el dominio de los Colts en el inicio de temporada

Los Empacadores iniciaron la presente campaña con dos convincentes actuaciones en el mítico Lambeau Field, toda vez que en el primer fin de semana se encargaron de los Lions y en el segundo jueves de la temporada dejaron en el camino a los Commanders. Son un par de escuadras que recientemente llegaron hasta el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional, instancia a la que los Packers desean volver.

Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata

Te puede interesar: Es figura de la NFL, suma casi 100 yardas en la temporada y ahora espera un bebé con Cardi B

Love, que cumple años el 2 de noviembre, ha lanzado para 480 yardas y cuatro touchdowns en lo poco que va de 2025. Sin embargo, recientemente perdió por lesión a Jayden Reed por lesión y sigue sin contar con Christian Watson, también marginado por molestias - apuntaría a volver en la Semana 6, después del descanso de Green Bay.

A pesar de ello, un sector importante de la afición apela a la edad de Love como amuleto de la suerte. Al final de cuentas, ha ocurrido en tres ocasiones anteriores. Cuando Starr llevó a los Packers al campeonato de la NFL en 1961, tenía 27 años, mismos que presumía Favre cuando venció a los Patriots en el Super Bowl. También Rodgers lo hizo cuando se impuso a los Steelers en Arlington.

Aquel Super Tazón XLV fue la última vez en que Green Bay llegó al duelo por el título. Ahora con Micah Parsons en sus filas y un buen arranque, la idea de volver no suena descabellada.

Los títulos de Super Bowl de los Green Bay Packers

- Super Bowl I: Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs

- Super Bowl II: Green Bay Packers 33-14 Oakland Raiders

- Super Bowl XXXI: Green Bay Packers 35-21 New England Patriots

- Super Bowl XLV: Green Bay Packers 31- 25 Pittsburgh Steelers

Te puede interesar: Premian al árbitro que agregó 17 minutos en el Clásico Nacional