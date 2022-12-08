El Inmortal estuvo con Gabriel Batistuta | Campos And Friends

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Desde Christian Martinoli y el Dr. García, hasta La Cotorrisa y Daniel Sosa, todos los comentaristas de Azteca Deportes se enfrentan en Qatar 2022
La justa mundialista nos espera con una gran final con dos de las grandes figuras: Messi vs Mbappé, Argentina vs Francia y esta es la previa de Titanes
Nuestro standupero favorito, Daniel Sosa, no paró de hacernos reír, sus divertidas dinámicas, juegos y cápsulas, ahora, Dani, ya eres parte de esta familia
Gracias a todos por permitirnos entrar a sus casas, gracias a ustedes hicimos historia una vez más, juntos Compartimos la Emoción del Mundial de Qatar 2022
Azteca Deportes Digital hizo historia, tuvo una cobertura 24 horas los siete días durante la Copa del Mundo, para llevarte a ti, lo mejor de Qatar 2022
Neymar fue sorprendido por el pequeño hijo de Ivan Perisic, luego de quedar eliminado de Qatar 2022, donde el brasileño respondió de esta manera
Poly Díaz fue con una misión a Qatar 2022, convertise en mexicana; cosa que hoy puede presumir, ella es la comediante venezolana más mexicana del mundo
Mujeres increíbles, eso encontró Andy Sola durante su aventura en el Mundial de Qatar 2022; mujeres que rompen barreras para poner su nombre en lo más alto
En esta entrega, Jorge Valdano, campeón del mundo, analiza a uno de los mejores jugadores de la Selección de Francia en Qatar 2022, Antoine Griezmann
Carlos Guerrero, el Warrior, encontró a una mexicana más que vive en la sede del Mundial, Qatar; ella se fue de intercambio para aprender el idioma