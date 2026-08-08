Jorge Messi: la historia que hay detrás de la mítica foto de Lionel Messi con 13 años en Barcelona

Prácticamente todo el mundo conoce la historia de Lionel Messi y su llegada a Barcelona. La historia se contó miles de veces: la firma en una servilleta, goles que quedaron en el recuerdo de todos y demás. La reciente muerte de Jorge Messi trajo a la luz un recuerdo que muchos ya habían olvidado. Se trata de la primera foto, que él mismo tomó, de su hijo llegando a tierras catalanas.

En la imagen se puede observar a un Leo Messi de niño y detrás una ventana donde se observa la ciudad de Barcelona. La misma fue tomada durante los primeros meses después del desembarco en Cataluña. Por aquel entonces, el joven de la foto tenía apenas 13 años de edad y toda una carrera por delante. Sin embargo, venía de dejar atrás a su familia y su hogar: Rosario, en Argentina.

Dónde fue tomada la foto de Messi en Barcelona

En ese momento, Lionel se encontraba haciendo pruebas para ingresar a La Masia, la cantera del Barcelona. Entre la incertidumbre de los trámites administrativos, la nostalgia por la distancia fuera de su hogar y las largas horas de espera en la habitación del hotel, Jorge capturó con su cámara una acción cotidiana, pero que pasó a la historia: Leo en la habitación 546 del hotel Plaza un 17 de septiembre del 2000.

La primera captura de Messi en Barcelona|Archivo

Jorge buscaba un club que pudiera pagar el tratamiento de su hijo, quien tenía problemas de crecimiento, y el Barcelona fue quien levantó la mano para ofrecerse. Sin embargo, el padre debió gestionar permisos en su trabajo en la acería de Acindar, postergar su rutina en Rosario y llevar a cabo las negociaciones en Europa. Todo esto sin saber que la historia iba a tener un final feliz.

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Ese encuadre, tiempo después, quedó como un símbolo que representa el primer gran paso en la carrera de Lionel Messi: un chico que dejó sus raíces y su hogar para apostar a su sueño más profundo, ser futbolista profesional. Su padre lo siguió hasta el último de los días, dejando atrás sus tareas y sueños, pero con un resultado que quedará en la historia del deporte y que jamás cambiaría en la vida.