Jorge Ruvalcaba tendría nuevo equipo fuera de México y Pumas UNAM no podría hacer nada para retenerlo

Pumas no ha tenido el Apertura 2025 que esperaba y fue eliminado en el Play In a manos de Pachuca. A pesar de haber fichado a jugadores como Keylor Navas , el conjunto universitario no pudo encontrar su mejor versión y apunta a que el Clausura 2026 sea mucho mejor. Sin embargo, Efraín Juárez habría recibido una de las peores noticias: podría perder a Jorge Ruvalcaba, uno de sus mejores jugadores durante el torneo pasado.

Jorge Ruvalcaba es buscado por varios equipos de Europa

Reportes indican que el extremo mexicano de 24 años no continuaría con su carrera en Pumas y existe interés por parte de varios equipos alrededor del mundo . Ruvalcaba es buscado por la Liga BBVA MX y la MLS, pero eso no sería todo, pues desde Europa también lo monitorean, precisamente desde Inglaterra y Alemania. En este contexto, sería muy difícil que los Felinos puedan retener al delantero nacido en California, Estados Unidos.

Además, la información indica que Ruvalcaba ya tendría ofertas formales sobre la mesa, las cuales estaría analizando detenidamente. Sin lugar a dudas, su nombre será uno de los más reiterados durante el mercado de pases de invierno, pues el seleccionado mexicano es uno de los futbolistas más destacados de la Liga BBVA MX, con potencial de convertirse en un gran delantero.

Ruvalcaba ya tuvo su primera experiencia europea

Si bien hoy forma parte de Pumas, Jorge ya tuvo un paso por Europa. Resulta que entre los años 2023 y 2024, el extremo jugó para Standard Lieja 16 FC, equipo de la tercera categoría del futbol belga. Sin embargo, su primera experiencia en el Viejo Continente no fue la mejor, ya que nunca pudo jugar en el primer equipo del Standard Lieja (Primera División) y sufrió varios problemas de extra cancha.

Pumas podría recibir una jugosa oferta por Ruvalcaba

Cabe destacar que Ruvalcaba es uno de los jugadores más cotizados de Pumas, por lo que cualquier equipo que desee contratar sus servicios, deberá pagar una suma importante de dinero. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el delantero mexicano tiene un valor de mercado de 4,5 millones de euros, siendo un valor de referencia a la hora de comenzar con las negociaciones.