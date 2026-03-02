Le hizo perder 500 mil euros a Cruz Azul y casi no juega en Europa: la historia de Jorge Sánchez

Jorge Sánchez tuvo una segunda oportunidad en Europa, pero significó una pérdida de 500 mil euros para Cruz Azul. El equipo cementero había pagado 3 millones de euros por su fichaje desde Ajax en el año 2024, pero ahora fue vendido por 2.5 millones de euros al PAOK de Grecia, una inversión que no dio frutos en La Noria. Como si fuese poco, el presente del lateral derecho no es el más esperanzador.

En el último juego de liga, Sánchez sumó apenas 8 minutos tras ingresar desde el banco de suplentes en la victoria del PAOK ante Asteras por 2-0 en la Superliga de Grecia. Cabe destacar que el mexicano se sumó al equipo a principios del mes de febrero, por lo que aún se encuentra en adaptación al futbol griego. Un panorama totalmente distinto al que solía presenciar en Cruz Azul.

Jorge Sánchez no suma muchos minutos en Grecia|Crédito: PAOK / X

Bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, Jorge Sánchez era la primera opción en el lateral derecho del equipo y, gracias a sus buenas actuaciones, consiguió ser convocado a la Selección Mexicana por Javier Aguirre. Ahora, menos de cuatro meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, el jugador de 28 años deberá ganarse la confianza de su nuevo entrenador y sumar minutos para ser considerado por el seleccionado mexicano.

PAOK está experimentando con Jorge Sánchez

Si bien es cierto que en Cruz Azul solamente se desempeñaba como lateral derecho, Răzvan Lucescu, su entrenador, decidió experimentar con él. En sus primeros partidos con el equipo, Sánchez comenzó a desempeñarse como volante por derecha, jugando unos metros más adelantado de lo que está acostumbrado.

“Jorge tiene condiciones para ser mucho más que un defensor”, fue lo que explicó el entrenador rumano en conferencia de prensa. En PAOK, el mexicano tiene un rol mucho más ofensivo al que solía tener en Cruz Azul. Esta nueva posición busca explotar su velocidad en el último tercio del campo para generar mayores opciones de peligro constante.

Este cambio se pudo ver en el juego del PAOK ante Celta de Vigo por los playoffs de la UEFA Europa League. El ex Cruz Azul fue una pieza clave del equipo y obtuvo una de las calificaciones más altas en distintas plataformas de datos. Ahora, ya no solo se limita a recorrer la banda y cubrir su espalda, sino que incluso busca diagonales hacia el centro del área.

Cruz Azul sigue buscando el reemplazo de Sánchez

Desde su salida, La Máquina no ha conseguido reemplazar a Jorge Sánchez de forma natural. Por este motivo, diversos reportes aseguran que el club cementero buscará a un nuevo carrilero por derecha en el mercado veraniego, además de intentar el fichaje de César Montes, defensor mexicano del Lokomotiv de Moscú.

