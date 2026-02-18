ÚLTIMA HORA: este equipo de la Liga BBVA MX quiere a Giorgos Giakoumakis y hará todo lo posible por regresarlo

La Liga BBVA MX podría ver el regreso de Giorgos Giakoumakis, aunque no en Cruz Azul, sino en Rayados de Monterrey, que buscaría reforzar su delantera para competirle el puesto a Djuka, quien lanzó un dardo envenenado durante su presentación con el conjunto regio.

De acuerdo con información de Récord, la directiva de Rayados preguntó por Giorgos antes de fichar al ex del Atlas para el Clausura 2026, pero hubo un impedimento para que ello sucediera, ya que la Máquina lo ofreció en 8 millones de dólares. Ello ocasionó que el conjunto regio se decantara por el serbio, quien ya había salido campeón de goleo.

El griego estuvo a punto de llegar a Rayados, pero no quitará el dedo del renglón y lo buscaría en verano.|PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ

No obstante, la misma fuente asegura que Monterrey iría nuevamente por Giakoumakis en verano, a fin de conformar una delantera letal. Aunque para ello requiere que el PAOK haga válida la opción de compra del conjunto de la Noria.

El impedimento para que Giorgos Giakoumakis llegue a Rayados

Al delantero y a Rayados los separan 8 millones de dólares, por lo que la directiva espera que el PAOK lo compre en este verano, pues según la negociación, el conjunto griego tendrá que desembolsar 5 millones de dólares.

Es ahí que entrará en juego la directiva de Monterrey, para pujar por Giakoumakis y así poder adquirirlo a un costo menor al que se le ofreció a la Máquina. Cabe mencionar que el griego solo es una opción para el equipo comandado por Domènec Torrent.

Giorgos ha tenido un resurgir en el club griego, pues según las estadísticas BeSoccer, el jugador de 31 años suma 15 goles y 2 asistencias en 30 partidos disputados en liga, copa y la Europa League.

Mientras que, en su paso por Cruz Azul, el delantero solo marcó 9 anotaciones y dio 8 pases para gol en 40 partidos jugados en el año en el que estuvo en el club.