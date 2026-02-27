Pumas UNAM lo dejó ir gratis hacia Argentina y ahora levanta un título contra Flamengo

Mientras que se habla de que una joya de Pumas podría regresar si se abona el dinero correspondiente, hay otro ex jugador que el Club Universidad Nacional dejó ir gratis y ahora salió campeón de la Recopa Sudamericana en Lanús de Argentina, venciendo al poderoso Flamengo de Brasil, con un global de 4-2 y demostrando ser uno de los mejores jugadores en el futbol argentino.

Así como Pumas UNAM olvidó a una de sus joyas que costó casi 100 millones de pesos, también ha tenido bajas considerables como lo fue la salida de Eduardo Salvio, quien se marchó gratis de la Liga BBVA MX y retornó a Lanús. Ahora este futbolista fue uno de los referentes del “Granate” para consagrarse campeón ante el mejor equipo de América.

La historia de Eduardo Salvio y Pumas UNAM

De no pasarla del todo bien en Boca Juniors, el Toto Salvio llegó sin cargo en julio de 2022 al Club Universidad Nacional, donde supo estar en dos temporadas y ser habitualmente titular con Pumas. Sin embargo tras esos dos años jugando con los universitarios, el extremo derecho que hoy tiene 35 años terminó regresando a su Argentina natal.

Con 70 partidos jugados (65 como titular) en Pumas, Salvio llegó a convertir 15 goles y aportar 10 asistencias, siendo una de las piezas más importantes en el equipo. De todas maneras decidió regresar a Argentina, donde ahora ganó la Conmebol Recopa 2026 nada menos que contra el poderoso Flamengo.

La Conmebol Recopa es el título que enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana contra el ganador de la Copa Libertadores. Los argentinos habían quedado con la competencia de segundo orden, mientras que los brasileños habían logrado conquistar la “Gloria Eterna”.

Al margen de que pareciera tener ventaja el Fla, en Buenos Aires hubo victoria del local 1-0 y en el Maracaná los de Brasil llevaron el duelo a la prórroga (2-1 en los 90'), pero el equipo de Salvio terminó dando vuelta el resultado 2-3 (2-4 global) y fueron campeones. Un ex Pumas siendo un orgullo en Sudamérica.

