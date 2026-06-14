Jorge Valdano, analista de TV Azteca, elogia a joven joya de Marruecos tras partido contra Brasil: “Bouaddi tiene pinta de jugador de equipo grande”

Marruecos consiguió un empate valiosísimo contra Brasil en su primer partido Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una de las estrellas fue Ayyoub Bouaddi. El joven de 18 años tuvo una actuación destacada contra una de las mejores selecciones en el torneo y eso le valió para llevarse múltiples elogios por parte de Jorge Valdano durante la mesa de análisis de Los Protagonistas Extra.

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El analista de TV Azteca considera que el desempeño del jugador del Lille fue grandioso ante la Brasil de Vinicius. Bouaddi completó el 91 por ciento de sus pases y no falló ninguno mientras se encontraba en la zona defensiva de Brasil. Además, brilló al recuperar balones con seis recuperaciones y cinco intercepciones.

“Me encantaron algunas individualidades, me sorprendió muchísimo Bouaddi”, dijo el exjugador del Real Madrid. “Me pareció algo extraordinario, una especie de pichón de Vitinha con 18 años. Metió, jugó, no falló ningún pase. Se relacionó en corto y en largo con los compañeros. Una personalidad superior”.

Bouaddi fue una sensación ya que apenas suma cuatro partidos con marruecos luego de debutar con la selección en mayo de este año. Durante su infancia representó a Francia en categorías juveniles, pero su decisión de representar al país de sus padres.

Jorge Valdano: “Bouaddi tiene pinta de equipo grande”

El joven nacido en Senlis, Francia, en octubre de 2007 se formó en las inferiores del Lille y desde 2023 es parte del primer equipo. Por eso Valdano asegura que tiene pinta de un equipo grande del futbol mundial. Además, el exjugador del Real Madrid confía en que su fichaje será uno que generará disputas entre múltiples clubes.

“Lleva tiempo en la primera división en Francia, pero me da la sensación de que tiene la pinta de jugador de equipo grande”, aseguró Valdano. “Con 18 años, se van a pelear por él mientras mantenga el nivel que mostró esta tarde”.

Por ahora, Bouaddi ha generado interés del Arsenal de la Premier League, el PSG de la Ligue 1 y el Bayern Munich de la Bundesliga, según Transfermarkt. Sin embargo, todo apunta a que la joven joya marroquí tendrá mas pretendientes después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.