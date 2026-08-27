José Acosta, entrenador personal: “A los 45 puedes rendir como alguien de 20 años si haces esto”

Llegar a los 45 años no significa que el rendimiento físico tenga que caer de manera inevitable. El cuerpo atraviesa cambios con el paso del tiempo. No obstante, José Acosta, entrenador especializado en deportistas máster, sostiene que es posible mantener un alto nivel si se modifica la forma de entrenar y se presta mayor atención a la recuperación. Puedes verte de 20.

Para el especialista, uno de los principales errores después de los 40 es intentar mantener las mismas cargas que durante la juventud. La pérdida progresiva de músculo, la reducción del VO₂ máx. y una recuperación más lenta obligan a reorganizar las sesiones para aprovechar mejor cada estímulo.

José Acosta aconseja: ¿Qué debes hacer para verte de 20 años teniendo 45?

Acosta considera fundamental mantener una actividad física constante, aunque eso no significa entrenar con máxima intensidad todos los días. Su experiencia con atletas máster le permitió comprobar que distribuir correctamente las cargas puede marcar una diferencia importante. También recomienda cuidar la alimentación, la hidratación y el descanso.

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El entrenador ha completado más de 110 triatlones de larga distancia y consiguió sus mejores registros después de cumplir los 40. Desde esa experiencia, explica que la clave está en adaptar el entrenamiento a las necesidades actuales del organismo.

La recuperación, pieza fundamental a partir de la mediana edad

A partir de la mediana edad, descansar adquiere una importancia mayor dentro del plan. Acosta aconseja alternar los periodos de carga y evitar acumular fatiga de manera innecesaria. Mantenerse activo durante la semana puede ser más conveniente que concentrar grandes esfuerzos en pocas sesiones.

La importancia de entrenar fuerza

El trabajo de fuerza es otro de los pilares. Según Acosta, ayuda a conservar la masa muscular y también permite desarrollar una mayor capacidad para afrontar esfuerzos físicos. El entreandor considera que debería formar parte de la rutina y no reservarse únicamente para quienes buscan aumentar su rendimiento deportivo.

Además, este tipo de entrenamiento adquiere especial relevancia para las mujeres durante la transición hacia la menopausia, etapa en la que aumenta la pérdida de densidad ósea.

La importancia de entrenar resistencia

El trabajo aeróbico también resulta indispensable. Acosta recomienda combinar sesiones de baja intensidad, como las realizadas en zona 2, con algún estímulo de mayor intensidad durante la semana. El objetivo es conservar una buena capacidad cardiovascular y mantener elevado el techo fisiológico. Con todo esto, podrás verte de 20 años, teniendo 45.

