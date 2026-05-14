REPORTES: José Mourinho, a nada de regresar al Real Madrid 13 años después

Real Madrid negocia el regreso de José Mourinho al banquillo: el cuadro merengue dará otro cambio a su dirección técnica y se apunta José Mourinho como el principal candidato a tomar el mando de la escuadra 13 años después de su primera etapa.

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En Real Madrid hay problemas de vestuario, hay egos importantes, no hubo campeonatos este año deportivo y Mourinho es tomado como el encargado de hacer la hazaña y lograr meter en cintura a esta escuadra.

El portugués tiene amplia experiencia y un carácter implacable que tendrá de domar leones en la cancha y en los entrenamientos. El tema contractual con los merengues no sería en un inicio a largo plazo pues se estima que el acuerdo será de un año, para probar y revisar lo que logre realizar con el Madrid.

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Estos serían algunos parámetros que tendría que conseguir Mouriho como timonel del Real Madrid

· Ganar La Liga en la temporada 2026-2027

· Llegar al menos a Semifinal de Champions League

· Resolver egos del vestuario y luchas de poder

Son tres asignatiruas que se reportan, tendrá que conseguir Mourinho y ninguna de estas parece tarea sencilla pues el nivel en equipos en La Liga y en Europa es superlativo.

Mou tendrá también que decidir qué jugadores se van, quiénes se quedan y bajo qué condiciones y argumentos permanecen. Otro tema será observar el mercado y pedir jugadores de refuerzo que apuntalen al Real Madrid.