Edson Álvarez, FUERA de los planes del Fenerbahce rumbo a un partido de vital importancia

El defensa mexicano Edson Álvarez, recién fichado por el Fenerbahce ha decidido descartarlo de los planes cercanos, justo cuando tienen un inminente encuentro ante el Benfica que definirá si van a Champions League en la temporada venidera 2025-2026, lo que ha desconcertado a toda la afición del cuadro turco y a los numerosos seguidores del zaguero.

Procedente del West Ham, Edson ha tenido que lidiar con los reclamos de la hinchada de Hammers por su partida, pero ahora enfrenta un nuevo momento de desconcierto.

Y es que José Mourinho quien habría levantado el teléfono para cerrar su fichaje días atrás, ahora es el mismo que aparta a Edson Álvarez de jugar Champions League en este juego de vuelta a suceder el jueves en Portugal.

¿Edson Álvarez, se descarta para Champions League?

En declaraciones recientes que retoma el Fenerbahce, es Edson quien adelanta que no podrá jugar ahora, presuntamente por la necesidad de entrar en ritmo y no lo arriesgarán por una posible lesión o bien que la integración y conocimiento de sus compañeros.

“No podré jugar el partido contra el Benfica, pero apoyaré a mis compañeros con todo mi corazón. He visto a nuestro equipo; tenemos grandes y buenos jugadores”, comentó Edson a su propio equipo.

Lo que no pudo evitar Edson, es subrayar su deseo de unirse a la escuadra turca en la cancha, jugar y darle alegrías a los seguidores que cree son muy pasionales, por lo que luchará por ganar campeonatos.

Tengo muchas ganas de jugar lo antes posible. Queremos ganar títulos; ese es nuestro objetivo. Espero que podamos darle alegría a nuestra afición”.

José Mourinho, se va a Champions con lo mejor que tiene y deja a Edson Álvarez

En rueda de prensa un día antes de Champions League, José Mourinho explicó que también por los tiempos en los cuales llegaron incorporaciones como la de Edson, es que no puede entrar en la convocatoria y con ello en el choque ante Benfica.

“Como resultado, los jugadores que adquirimos se incorporaron a nuestro equipo uno o dos días después del cierre del mercado, lo que hizo imposible que jugaran. Por lo tanto, hay jugadores que no están en la lista del Fenerbahçe. Creo que el Fenerbahçe no tiene una lista potencial. Normalmente, las inversiones se presupuestan para conseguir partidos”, recalcó José Mourinho.

Semih BAHADIR

¿Cuándo jugará con el Fenerbahce el mexicano Edson Álvarez?

El próximo juego en la Liga turca para el Fenerbahce será cuando se enfrente a Kayserispor el 9 de septiembre, fecha para la cual Edson ya estará acoplado a sus compañeros, a punto en su condición física y con un conocimiento mucho más profundo de lo que esperan de él en el esquema de Mourinho.