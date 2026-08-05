José Raúl “Pantera” Zúñiga: cuál es el sueldo del delantero de Club América

José Raúl “Pantera” Zúñiga atraviesa un momento complicado en el Club América. El delantero colombiano perdió protagonismo desde la llegada de Guillermo Almada y todavía no suma minutos en el Apertura 2026. Aun así, forma parte de la plantilla azulcrema aunque su salario no es de los más costosos de la plantilla.

El atacante llegó al América en julio de 2025 después de destacar con Xolos de Tijuana. Cerca de la mitad de su primera temporada, la “Pantera” Zúñiga —ya recuperado de la lesión— alternó entre la titularidad y el banco de suplentes. Sin embargo, el cambio de cuerpo técnico de André Jardine por Guillermo Almada modificó su panorama y actualmente no entra en los planes del uruguayo.

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¿Cuánto gana José Raúl “Pantera” Zúñiga en Club América?

De acuerdo con los datos publicados por Salary Sport, Zúñiga percibe un salario de 580 mil dólares por temporada, cifra equivalente a aproximadamente 10.1 millones de pesos mexicanos al año. Además, el delantero colombiano recibe cerca de 11 mil 500 dólares por semana, alrededor de 195 mil pesos mexicanos.

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Aunque se trata de un sueldo considerable, su situación deportiva es distinta. En las primeras jornadas del Apertura 2026, Zúñiga no ha disputado un solo minuto y, en los encuentros más recientes, incluso quedó fuera de las convocatorias.

|Instagram: América

Los números de José Raúl “Pantera” Zúñiga con América

Desde su llegada a Coapa, el colombiano ha disputado 38 partidos oficiales. De ellos, inició como titular en 14 ocasiones, marcó 5 goles y repartió 2 asistencias. Hasta el momento no ha conquistado títulos con la camiseta azulcrema.

Su rendimiento quedó por debajo de las expectativas generadas tras llegar como campeón de goleo de la Liga BBVA MX con Xolos. Esa situación, sumada a la apuesta de Almada por futbolistas jóvenes, redujo considerablemente su participación.

|Instagram: Guillermo Almada

Guillermo Almada cambió el panorama de Zúñiga

En el inicio del Apertura 2026, el técnico uruguayo ha dado prioridad a otras alternativas ofensivas. Henry Martín y el canterano Alejandro Cárdenas han recibido oportunidades, mientras que Zúñiga permanece sin actividad.

Con el mercado de transferencias todavía abierto, el futuro de "La Pantera" Zúñiga sigue siendo una incógnita. Si la situación no cambia en las próximas semanas, una salida del América podría convertirse en una opción para recuperar continuidad y justificar el salario que percibe en la institución azulcrema.

