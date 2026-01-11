Joven boxeador falleció al realizar heroica labor

Los días pasan y siguen saliendo distintas historias alrededor de lo que fue un inicio de año turbulento en Suiza. En las primeras horas del 2026 trascendió que se presentó una tragedia tras un gran incendio en el bar de un centro de esquí en dicho país. Ahora, en los días recientes se ha propagado la historia de Benjamin Johnson. Este joven boxeador perdió la vida en dicha celebración, esto por salvar a uno de sus amigos. Así sucedieron los hechos.

¿Cómo perdió la vida este joven boxeador?

Mientras esta zona denominada como exclusiva de Suiza celebraba el inicio del 2026, se presentó una tragedia que movilizó a los cuerpos de emergencia y la cual generó 40 muertos y poco más de 100 heridos. Muchos de ellos fueron afectados de gravedad por las quemaduras provocadas y el humo inhalado. Ante eso, surgió la historia de Benjamin Johnson, quien era una de las promesas del boxeo suizo.

El joven pugilista solamente tenía 18 años y se indica que entró al bar en un momento donde la situación era crítica, solamente para salvar la vida de un amigo con el que iba. Lamentablemente eso costó que no saliera con vida. Así lo anunció la federación de boxeo suizo, confirmando que una de las víctimas era este muchacho que celebraba el inicio de año allí.

“Benjamin nos dejó como un héroe, ayudando a su amigo. Nuestros pensamientos están con su familia, parientes y todas las víctimas de esta tragedia nacional”, escribió la Federación de Boxeo Suizo.

¿Este joven boxeador fue el único deportista afectado en este incendio?

La trágica respuesta a esa pregunta es no, pues ya se había confirmado a otra promesa del deporte, en este caso... italiano. Emanuele Galeppini tenía 16 años y en 2025 compitió en distintos sitios donde destacó su proyección. Y aunque no está entre las víctimas mortales, también trascendió el caso de Tahirys Dos Santos, futbolista Sub-19 del FC Metz de Francia. Salvando la vida de su novia, sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y los últimos reportes indicaron que estaba grave.