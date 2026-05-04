Es apenas un niño en Club América, tiene un precio bajísimo y ya le ha dado más alegrías que nadie a André Jardine

Patricio Salas está dando sus primeros pasos en el primer equipo del Club América y aún así ha logrado dar alegrías a su afición. Ante la falta de opciones en la delantera, André Jardine optó por alinear al joven futbolista de 22 años como titular y no lo ha hecho mal. Los fanáticos destacaron su actuación en el empate 3-3 contra Pumas por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Los aficionados azulcremas concuerdan con que ‘Pato’ Salas tuvo un gran primer tiempo contra los Felinos, habiendo tenido un papel de futbolista de apoyo en ataque. Esto se vio reflejado con la asistencia que le brindó a Isaías Violante en el primer gol de las Águilas. Además, completo 4 pases clave que podrían haber terminado en gol para el equipo de Jardine en el Estadio Banorte.

Pato Salas en el América|Crédito: Club América / X

Una buena parte de los fanáticos de las Águilas coinciden en que Salas tiene varias similitudes con Henry Martín, delantero que fue referente del ataque del América en los últimos años y que ingresó de cambio en su lugar en el minuto 63 de partido. Sin embargo, la afición azulcrema también remarca que el ‘Pato’ aún está falto de gol, algo vital para cualquier centrodelantero.

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Cabe destacar que el sitio especializado SofaScore le brindó una puntuación de 7.6 sobre 10 en el juego contra Pumas, convirtiéndose en el mejor jugador del América junto con el ya mencionado Violante. No obstante, el regreso de Henry ha encendido sus alarmas, ya que es posible que el experimentado delantero mexicano tome su lugar si logra estar al cien por cien desde lo físico. Será Jardine quien defina el futuro de Salas en Coapa.

|MEXSPORT

El precio de Patricio Salas en 2026

A pesar de haber tenido un mayor protagonismo en el Clausura 2026, su valor de mercado ni siquiera supera los 100 mil euros. De acuerdo a la plataforma especializada Transfermarkt, su valor de mercado oscila los 50 mil euros, un monto realmente inferior comparado al resto de la plantilla.

Los números de Patricio Salas con el América en 2026

‘Pato’ Salas no es titular en el América de Jardine y sus números lo confirman:

