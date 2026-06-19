Fue campeón con Pumas UNAM y ahora fue anunciado en otro equipo de la Liga BBVA MX

El Club Puebla continúa con los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Mientras el plantel trabaja en su preparación para el nuevo torneo, La Franja también hizo ajustes en su cuerpo técnico y sumó a un viejo conocido del futbol mexicano.

Se trata de Juan Antonio Torres Servín, exjugador de Pumas UNAM y campeón con el conjunto universitario en la temporada 1990-91, quien fue anunciado como nuevo auxiliar técnico de Gerardo Espinoza en el equipo poblano. Su llegada forma parte de la reestructura deportiva con la que el club busca encarar el siguiente campeonato.

De acuerdo con reportes de medios poblanos, Torres Servín trabajará junto a Espinoza en el primer equipo varonil del Puebla. Su incorporación apunta a reforzar la experiencia dentro del banquillo, en un proyecto que tendrá la misión de competir mejor después de torneos complicados para la institución.

Puebla durante el Clausura 2026|Crédito: @ClubPueblaMX / X

Puebla anuncia a Torres Servín como auxiliar técnico

La llegada de Torres Servín al Puebla fue confirmada como parte del armado del cuerpo técnico para el Apertura 2026. El mexicano se integrará como auxiliar de Gerardo Espinoza, quien fue elegido para comandar el nuevo proceso de La Franja.

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El movimiento no corresponde a un fichaje dentro de la cancha, pero sí representa una incorporación relevante para la estructura deportiva del club. Puebla busca darle mayor respaldo a su entrenador principal y sumar perfiles con recorrido en el futbol mexicano.

Torres Servín llega con experiencia como jugador, entrenador y auxiliar. Además, conoce distintos contextos del futbol nacional, desde clubes de Primera División hasta proyectos en categorías de desarrollo y en el extranjero.

Quién es Juan Antonio Torres Servín, el nuevo auxiliar de Puebla

Juan Antonio Torres Servín nació en la Ciudad de México y se formó como futbolista en las fuerzas básicas de Pumas UNAM. Con el cuadro universitario debutó en Primera División en 1988 y posteriormente fue parte del plantel que conquistó el título de Liga en la temporada 1990-91.

Después de su etapa con Pumas, también defendió los colores de Pachuca, equipo con el que consiguió ascensos al máximo circuito del futbol mexicano. En su carrera como jugador también pasó por otros clubes como Santos Laguna, Chivas y Tigrillos Saltillo, donde cerró su etapa dentro de la cancha.

Tras su retiro, Torres Servín inició su camino en los banquillos. En México tuvo pasos por Pumas, Tlaxcala FC y FC Juárez, además de sumar experiencia fuera del país en el futbol de Guatemala.