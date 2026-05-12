Juan Brunetta cumple años y en Tigres UANL se lo celebran con un récord que casi nadie conocía

Juan Brunetta está viviendo su cumpleaños número 29, jugador que se ha convertido en una pieza fundamental en el ataque de Tigres. El mediocampista ofensivo buscará terminar la temporada con el título de la Concacaf Champions Cup, torneo donde enfrentarán a Toluca en la Final. Los aficionados también enviaron sus mensajes en redes sociales y recordaron un récord emotivo que el argentino posee con los universitarios.

La afición auriazul festejó el cumpleaños de Brunetta recordando su marca de ser el futbolista con el gol más rápido en un Clásico Regio. Sucedió durante el Clausura 2024, cuando el mediocampista argentino apareció entre dos defensores dentro del área de Rayados de Monterrey para definir el primer gol antes del minuto y que sería de ayuda para que el encuentro finalice en 3-3 en el Gigante de Acero.

Crédito: Mexsport

Brunetta marcó el gol más rápido del Clásico Regio

El gol del volante de Tigres cayó en el segundo 52 de partido para ser exactos y se convirtió en la marcación más rápida en toda la historia del Clásico Regio, ya que nunca había estado por debajo del minuto de partido.

De esta manera, Brunetta superó la marca que estaba en posesión del histórico Dorlan Pabón, futbolista colombiano que tenía el récord de gol más rápido al haber anotado al minuto 2 en la edición 115 del Clásico Regio durante el año 2018. Esto quiere decir que tuvieron que pasar más de 6 años para que la marca sea superada.

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Luego del colombiano aparecían Gerónimo Barbadillo, quien anotó en el minuto 3 durante el Clásico número 20 entre ambos equipos. Le siguen Alex Fernandes con 3 minutos en el Clásico 77 y Sergio Lira al minuto 4 en la edición 39. Sin embargo, Brunetta se convirtió en el líder con amplia diferencia, ni siquiera superando el minuto de juego.

El gol mas rápido en la historia de los clásicos regios.



Felices 29 Juan Francisco Brunetta 🇦🇷 pic.twitter.com/KE6OIYoLaS — Gignacismo 🔟🇲🇫 (@Gignacismo1) May 12, 2026

Un partido infartante en Monterrey

A pesar del gol tempranero de Brunetta, Tigres no conseguiría ganar el partido en condición de visita. Luis Romo empató para La Pandilla al minuto 8 y, si bien es cierto que los Felinos lograron adelantarse gracias al gol de Fernando Gorriarán y al doblete del argentino, Monterrey consiguió empatar el encuentro con goles de Gerardo Arteaga y Germán Berterame.

Rayados llegaba como favorito a dicho encuentro, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2024. Sin embargo, tuvieron serias complicaciones para enfrentar a Tigres e incluso estuvieron muy cerca de perder el partido.

