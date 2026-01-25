URGENTE: La Selección de Argentina pierde a uno de sus jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Malas noticias ha recibido el equipo del Villarreal y la selección de Argentina, ya que a pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en el partido ante el Real Madrid correspondiente a LaLiga.

El defensor se retiró del campo visiblemente dolorido y, tras las pruebas médicas realizadas, se confirmó el peor escenario. El equipo del ‘Submarino Amarillo’ informó que el jugador será operado en los próximos días y que se despide de la temporada, dejando en suspenso su futuro inmediato con la Albiceleste.

¿Cómo ocurrió la lesión de Juan Foyth?

El incidente se produjo en una acción defensiva durante el encuentro frente al Real Madrid. Foyth, al intentar un cambio de ritmo para cubrir un avance rival, sintió un fuerte dolor en la parte posterior de su pierna izquierda. De inmediato pidió el cambio y abandonó el césped con gestos de preocupación. Los servicios médicos del Villarreal detectaron rápidamente que se trataba de una lesión grave, confirmada horas después como rotura del tendón de Aquiles.

Juan Foyth ha sido un jugador recurrente en las convocatorias del técnico Lionel Scaloni de la selección argentina. Formó parte del plantel campeón de la Copa América 2021 y del Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde aportó se desempeñó tanto como central como lateral derecho. Aunque no siempre fue titular, su presencia en la lista era casi segura para la próxima fiesta mundialista que tiene como sede México, Estados Unidos y Canadá, gracias a su experiencia y capacidad táctica. Su ausencia representa un duro golpe para la defensa argentina, que pierde a un futbolista con jerarquía internacional y rodaje en competiciones de máxima exigencia.

¿Cuánto es el tiempo de recuperación de la rotura del tendón de Aquiles?

La rotura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más temidas en el futbol. El tiempo de recuperación suele oscilar entre seis meses y un año, dependiendo de si la rotura es parcial o completa. En el caso de Foyth, todo apunta a que se perderá no solo el resto de la temporada con Villarreal, sino también el Mundial, ya que el proceso de rehabilitación incluye cirugía, inmovilización inicial y una larga fase de fisioterapia para recuperar fuerza y movilidad.

¿Qué implica la lesión de rotura del tendón de Aquiles?

El tendón de Aquiles conecta los músculos de la pantorrilla con el talón y es esencial para movimientos explosivos como correr, saltar o cambiar de dirección. Una rotura implica pérdida inmediata de fuerza y movilidad, y requiere una recuperación meticulosa para evitar recaídas. Muchos futbolistas que han atravesado esta lesión logran volver a competir, pero el proceso es largo y exige paciencia y disciplina.

