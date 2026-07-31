FC Juárez: cómo llega al partido de la Jornada 3 y cuáles son sus próximos juegos en el Apertura 2026

FC Juárez afrontará un partido importante antes de que la Liga BBVA MX detenga su actividad por la Leagues Cup 2026. Los Bravos recibirán a Pumas con la obligación de comenzar a sumar y corregir uno de los principales problemas que tuvieron durante el inicio del torneo.

El conjunto dirigido por Pedro Caixinha todavía no consiguió puntos y buscará aprovechar su regreso al Estadio Olímpico Benito Juárez. Sin embargo, enfrente tendrá a un equipo universitario que viene de conseguir una victoria como visitante.

Cómo llega FC Juárez a la Jornada 3 del Apertura 2026

FC Juárez llega a la tercera fecha después de perder sus dos primeros partidos por 1-0. Estos resultados dejaron al equipo fronterizo en el último lugar de la tabla general, sin puntos y con una diferencia de goles de -2.

La principal deuda de los Bravos se encuentra en el ataque. Juárez es uno de los equipos que todavía no logró convertir en el Apertura 2026, pese a contar con jugadores como Óscar Estupiñán, Ricardinho, Guilherme Castilho y José Luis Rodríguez.

En defensa, el equipo solamente permitió dos anotaciones. No obstante, ambas fueron suficientes para que terminara sus primeros compromisos sin sumar.

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Las derrotas de FC Juárez ante Puebla y Chivas

El primer tropiezo se produjo frente a Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Ignacio Maestro Puch marcó el único gol del encuentro al minuto 12 y le entregó la victoria al conjunto poblano.

Juárez no logró empatar pese a que su rival jugó aproximadamente media hora con diez futbolistas. La expulsión de Iker Moreno le permitió adelantar sus líneas, pero los Bravos no encontraron la precisión necesaria en el área.

La historia fue diferente frente a Chivas, aunque el resultado terminó siendo el mismo. El equipo de Caixinha estuvo cerca de rescatar un empate en el Estadio Akron, pero Roberto Alvarado convirtió el 1-0 definitivo al minuto 90+6.

Sebastián Jurado fue una de las figuras de Juárez con sus intervenciones. Además, José Luis Rodríguez tuvo la oportunidad más clara de los visitantes con un disparo que se estrelló en el poste durante el inicio del partido.

Cuáles son los próximos partidos de FC Juárez

Después de enfrentar a Pumas, FC Juárez disputará la primera fase de la Leagues Cup 2026. Los Bravos tendrán tres compromisos como visitantes antes de regresar a la actividad en la Liga BBVA MX.



Martes 4 de agosto: Minnesota United vs FC Juárez.

Viernes 7 de agosto: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez.

Martes 11 de agosto: Real Salt Lake vs FC Juárez.

Sábado 15 de agosto: Monterrey vs FC Juárez, Jornada 4.

Viernes 21 de agosto: FC Juárez vs América, Jornada 5.

El calendario presenta dos encuentros exigentes cuando se reanude el Apertura 2026. Primero visitará a Rayados en el Estadio BBVA y posteriormente recibirá al América en la frontera. Antes de pensar en esos compromisos, el equipo de Caixinha intentará sumar sus primeros puntos ante Pumas.