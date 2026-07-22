Toluca vs Pumas EN VIVO y GRATIS | ver resultado de transmisión por TV Azteca HOY martes 21 de julio, partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Keylor Navas vs Alexis Vega; marcador online en directo

Toluca y Pumas se enfrentan en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, partido que se adelanta en el calendario con respecto del resto de los juegos de la jornada derivado de que el próximo 25 de julio se enfrentan Toluca y Cruz Azul en la final del Campeón de Campeones.

Esta noche Toluca busca reafirmar su liderato tras vencer a Chivas 2-0 y Pumas deberá afrontar el partido sin su Director Técnico, Esteban Solari, quien fue expulsado al finalizar su primer partido oficial como Nuevo Director Técnico de Pumas; además, el equipo universitario está obligado a conseguir al menos un punto después de los malos resultados que ha tenido, las derrotas ante el América de Cali y ante los Tuzos de Pachuca.

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¿Dónde ver gratis el partido de Toluca vs Pumas de la jornada 2?

El partido entre Toluca y Pumas se podrá ver totalmente en vivo y gratis en tv abierta en el Canal 7, o, si prefieres verlo en internet, podrás disfrutar de la transmisión en línea también de manera gratuita en aztecadeportes.com.

¿Qué partidos de la jornada 2 se juegan hoy martes 21 de julio de 2026?

Por la jornada 2 de la Liga MX hoy martes 21 de julio únicamente se jugarán dos encuentros, el de Cruz Azul vs Puebla y el de Toluca vs Pumas, mientras que los restantes se jugarán el siguiente fin de semana.