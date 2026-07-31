Pumas UNAM: cómo llega al partido de la Jornada 3 y cuáles son sus próximos juegos en el Apertura 2026

Pumas UNAM afrontará su último compromiso de la Liga BBVA MX antes de comenzar su participación en la Leagues Cup 2026. El conjunto universitario visitará a FC Juárez con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva y mejorar su posición en la tabla general.

Después de un inicio complicado ante Pachuca, donde fueron goleados por un marcador de 3-0, el equipo de Esteban Solari reaccionó fuera de casa. Sin embargo, el entrenador argentino todavía tiene dudas en su plantilla antes de presentarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Cómo llega Pumas a la Jornada 3 del Apertura 2026

Pumas comenzó el Apertura 2026 con una derrota de 3-0 frente a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. El resultado dejó dudas alrededor del nuevo proyecto de Esteban Solari, quien tomó el lugar de Efraín Juárez en el banquillo.

La respuesta llegó en la segunda jornada. Los universitarios visitaron al Toluca y consiguieron remontar el encuentro para llevarse una victoria por 2-1 en el Estadio Nemesio Diez.

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Víctor Arteaga marcó el empate a los 56 minutos, mientras que Sebastián Córdova completó la remontada siete minutos después. Ambos futbolistas habían pertenecido a Toluca durante la campaña anterior.

Con ese triunfo, Pumas llegó a tres puntos en la clasificación. El equipo registra una victoria, una derrota, dos goles anotados y cuatro recibidos durante sus primeras dos presentaciones.

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Además, el cuadro universitario terminó con una racha de seis partidos sin vencer a los Diablos Rojos. Toluca acumulaba 15 encuentros de fase regular sin perder como local.

Keylor Navas es la principal duda de Pumas

La presencia de Keylor Navas es una de las incógnitas para enfrentar a FC Juárez. El portero presentó una molestia en la rodilla después del partido contra Toluca y no pudo entrenarse con normalidad durante parte de la semana.

El entrenador Solari explicó que el costarricense intentaría recuperarse para el encuentro, aunque evitó confirmar su participación. El cuerpo técnico no quiere arriesgarlo debido al calendario que afrontará el equipo durante agosto.

Keylor Navas|Crédito: Pumas UNAM / X

Adalberto Carrasquilla tampoco estaría disponible. El mediocampista panameño continúa con su proceso de rehabilitación y Pumas busca evitar una recaída antes de permitirle regresar a la competencia.

Cuáles son los próximos partidos de Pumas

Después de visitar Ciudad Juárez, los universitarios viajarán a Estados Unidos para disputar la primera fase de la Leagues Cup 2026. El calendario inmediato de Pumas es el siguiente:



4 de agosto: Charlotte FC vs Pumas.

7 de agosto: FC Cincinnati vs Pumas.

11 de agosto: Columbus Crew vs Pumas.

16 de agosto: Pumas vs Querétaro, Jornada 4.

23 de agosto: Pumas vs Necaxa, Jornada 5.

28 de agosto: Tijuana vs Pumas, Jornada 6.

Los tres compromisos de la Leagues Cup se jugarán en territorio estadounidense. Posteriormente, Pumas volverá a Ciudad Universitaria para recibir de manera consecutiva a Querétaro y Necaxa.