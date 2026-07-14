Prensa inglesa calienta el duelo vs Argentina: “Messi tendrá a su árbitro favorito”

La designación de la terna arbitral para el choque de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Inglaterra y Argentina desató una oleada de reacciones en los medios británicos. El comité de arbitraje de la federación internacional confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en el Estadio de Atlanta y la prensa inglesa no dejó pasar la oportunidad para poner el foco de atención en los antecedentes de Elfath arbitrando partidos anteriores de Lionel Messi.

Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Argentina e Inglaterra

La noticia causó un impacto inmediato en las redacciones de los periódicos más influyentes de Inglaterra, como lo son, por ejemplo, Daily Mail, que tituló “Messi tiene a su árbitro favorito.” Mientras tanto, The Sun también se enfocó en los encuentros que ha dirigido el silbante estadounidense al astro argentino y aseguró que es “el árbitro del mayor momento de Messi.” De esta manera, los medios más importantes de Inglaterra se hicieron eco de lo sucedido en la previa del gran duelo y, a pocas horas de que comience, calientan el encuentro.

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Inglaterra arribó a esta instancia de semifinales por la vía del tiempo suplementario, ya que ante Noruega empató 1-1 en los 90 minutos en cuartos de final. Tras comenzar perdiendo, el conjunto británico lo empató por intermedio de Jude Bellingham. En tiempo extra, el jugador del Real Madrid fue quien puso por encima al equipo de Thomas Tuchel, que se impuso por 2-1.

Cada vez falta menos para el gran duelo que protagonizarán Argentina e Inglaterra por el último boleto a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. España es el seleccionado que esperará al ganador del encuentro para conocer al nuevo campeón del mundo.