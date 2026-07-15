“Final anticipada": por qué España ya es campeón tras vencer a Francia, según las declaraciones de Lamine Yamal

España ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras dejar en el camino a Francia en una semifinal que muchos consideraban el duelo por el título, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se ha instalado en la gran final con una convicción inquebrantable. Para Lamine Yamal, la figura que no ha parado de deslumbrar, el triunfo ante los galos no fue solo una victoria más: fue la validación de un convencimiento que el joven talento ya había hecho público días atrás. Al calificar aquel cruce como una "final anticipada", Yamal dejó claro que, al superar ese obstáculo, la Selección Española ha despejado el camino hacia la gloria definitiva.

|REUTERS

Las declaraciones de la joven estrella española antes del duelo frente a Francia cobran ahora un peso profético. "Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial; si hay alguien que puede ir con seguridad contra Francia, somos nosotros", había sentenciado el "10" antes del choque, mostrando una confianza que ha contagiado a todo un plantel. Tras eliminar a un peso pesado como Francia, el vestuario español siente que el nivel de exigencia superado ha sido el más alto posible, lo que les otorga el carácter necesario para enfrentar el último paso. Yamal, quien ha ido de menor a mayor en su rendimiento tras superar una lesión previa al torneo, se siente ahora en plenitud física y mental para afrontar la definición.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



El plan de España ha sido claro: imponer su ADN futbolístico por encima del despliegue físico del rival. "Jugaremos como sabemos e intentaremos tener el balón", fue la premisa que el equipo ejecutó a la perfección ante los franceses, neutralizando la potencia gala con control y precisión. Ahora, con el boleto a la gran final en el bolsillo, el mensaje de Yamal hacia los aficionados españoles es un llamado a la fe ciega: "Estamos todos muy ilusionados, estamos a dos pasos y que confíen". España ya ha superado el examen más difícil de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, con la moral por las nubes, la sensación en el grupo es que el trofeo está más cerca que nunca.