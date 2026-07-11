Mientras Jude Bellingham gana 21 millones, este es el bajo salario de Andreas Schjelderup jugando el Mundial 2026

Inglaterra y Noruega se enfrentaban en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los focos estaban puestos en la comparación entre Harry Kane y Erling Haaland. Sin embargo, el que abrió el marcador en la primera mitad del partido fue Andreas Rædergård Schjelderup. Eso sorprendió puesto que gana un salario mucho más bajo que el Jude Bellingham, por ejemplo.

Mientras Noruega e Inglaterra se enfrentaban por el otro boleto a semifinales en el Estadio Miami, el que abrió el marcador para el conjunto vikingo fue Schjelderup, jugador del Benfica, que tiene un sueldo mucho más bajo que el de Bellingham, quien igualó el juego. Está lejos de ser de los jugadores mejores pagados del Mundial 2026.

¡Gool de Noruega!



Schjelderup dispara de zurda desde el borde del área y el balón se mete a las redes, ya lo ganan los nórdicos pic.twitter.com/qTtHWAQmzS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2026

El salario de Andreas Schjelderup es mucho más bajo que el de Jude Bellingham

Jude Bellingham juega en el Real Madrid y gana un salario de 21 millones de euros por año, según Capology. Mientras tanto, en el Benfica Schjelderup percibe un sueldo de 360 mil euros. Es decir, el de Inglaterra gana 60 veces más que el de Noruega.

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¿Cómo llega Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Noruega se instaló entre los ocho mejores después de finalizar en el segundo lugar del Grupo I, únicamente por detrás de Francia. En la fase de eliminación directa eliminó a Costa de Marfil y luego dio una de las sorpresas del torneo al vencer a Brasil. Erling Haaland ha sido el principal referente ofensivo del conjunto europeo. Sus resultados fueron:

Irak 1-4 Noruega — Jornada 1

Noruega 3-2 Senegal — Jornada 2

Noruega 1-4 Francia — Jornada 3

Costa de Marfil 1-2 Noruega — 16avos de Final

Brasil 1-2 Noruega — Octavos de Final

¿Cómo llega Inglaterra a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Inglaterra alcanzó los cuartos de final tras terminar como líder del Grupo L. El conjunto inglés mantuvo el invicto en la fase de grupos y posteriormente dejó en el camino a RD Congo y a la Selección Mexicana para mantenerse en la pelea por el título. Kane y Bellingham continúa como principales referentes del equipo. Sus resultados fueron:

Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Panamá 0-2 Inglaterra — Jornada 3

Inglaterra 2-1 RD Congo — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

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