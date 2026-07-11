“Come como un oso": la sorprendente dieta de Haaland para ser uno de los mejores delanteros del mundo

La Selección de Noruega tiene a Erling Haaland como uno de sus máximos referentes en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero noruego suma 7 goles en la edición para sumarse en la pelea por la Bota de Oro, destacando su gran calidad física y técnica a la hora de hacer su trabajo en el ataque.

La dieta de Haaland termina por ser uno de sus pilares para poder sobresalir en un deporte de alto rendimiento. Con una estatura de 1.96 metros y una cuota goleadora que respalda su papel de estrella del futbol se ve en la necesidad de contar con una exigente alimentación que sorprendería a cualquiera.

Erling Haaland cuenta con una dieta exigente para rendir como futbolista|REUTERS

La dieta con la que Haaland sorprende a sus compañeros de Noruega

Erling Haaland cuenta con una dieta basada en 6 platos que le brinda un consumo de 6 mil calorías diarias con el propósito de satisfacer las necesidades energéticas de su cuerpo. Además de que se encuentra diseñado para poder recuperarse de sus exigentes ejercicios.

La increíble alimentación de Haaland ha despertado la sorpresa de varios de sus futbolistas de selección. Destacando las declaraciones de su compañero Josh King: "Nunca he visto a nadie comer tanto como él. Come como un oso".

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Qué alimentos consume regularmente Erling Haaland

Dentro de los alimentos principales se encuentran pollo, bistec, pescado, miel, huevos, verduras, pasta y leche. Siendo un factor fundamental su consumo de agua diario como una forma de mantenerse hidratado. En el tema de los alimentos restringidos, el futbolista procura evitar la ingesta de alimentos que contengan altas cantidades de azúcar.

Erling Haaland consume 6 mil calorías al día|Crédito: @erling / Instagram

El delantero del Manchester City no ha tenido reparo en mostrar su alimentación en redes sociales, publicando los cortes de carne que consume por las tardes o la preparación de otros platillos que consume a lo largo del día. Lo cual deja en claro el por qué el futbolista cuenta con condiciones extraordinarias a la hora en la que asume su rol dentro del terreno de juego.