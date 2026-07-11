Haaland vs. Kane: quién lleva más goles en la temporada y cómo les ha ido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra transitando por sus partidos más decisivos y por ello este sábado en el Estadio Miami, la Noruega de Erling Haaland se va a estar encontrando ante la Inglaterra de Harry Kane en juego correspondiente a los Cuartos de Final. Contemplando este asunto, ¿Cuál de los dos futbolistas llega con los mejores rendimientos en la última temporada?

De acuerdo a información publicada en Soccerway, portal dedicado a las estadísticas, el vikingo tiene una racha muy sorprendente. El Androide comandando al Manchester City pudo anotar en los últimos meses un total de 38 tantos que son acompañados por los 17 festejos al frente del combinado noruego.

El inglés por su lado ha marcado en la temporada 2025/26 vistiendo los colores del Bayern Munich un total de 61 goles. Adicionalmente con la camiseta de su seleccionado pudo convertir previo al certamen orbital un total de 10 goles.

¿Cuántos goles han anotado Haaland y Kane en el Mundial?

Los dos futbolistas han tenido un desempeño relevante, el cual les permite convertirse en los referentes de ambos combinados. Previo al cruce por los Cuartos de Final, este listado lo lidera el nacido hombre del City, quien ha podido marcar en 7 oportunidades.

El atacante del conjunto alemán, por su lado, también cuenta con registros favorables y se encuentra muy cerca de los primeros lugares del listado por la bota de oro luego de marcar en seis oportunidades.

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¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre Inglaterra y Noruega por los Cuartos de Final?

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.