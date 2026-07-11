Infantino rompe el silencio y envía mensaje a Egipto tras la eliminación contra Argentina de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ celebrada en Canadá, México y Estados Unidos continúa en el desarrollo de sus instancias definitorias y luego del electrizante cruce entre Argentina y Egipto por los Cuartos de Final, el presidente del ente rector del fútbol internacional, Gianni Infantino rompió el silencio con un inesperado mensaje para el onceno africano.

Por medio de sus redes sociales, el directivo publicó una serie de fotografías en las cuales envió un homenaje a los Faraones. “Esta Copa Mundial de la FIFA siempre tendrá un lugar especial en la historia del fútbol egipcio! Una primera participación en la fase eliminatoria y una primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA más allá de la fase de grupos. Fue una trayectoria que inspiró a los aficionados en Egipto y en todo el mundo.”, dijo.

“Los recuerdos de este verano perdurarán en la memoria de los aficionados egipcios durante mucho tiempo”, concluyó un posteo en donde se pueden observar varias imágenes de un seleccionado, en el cual, es referente Mohamed Salah.

|Foto: @fifamedia

¿Cómo fue el camino de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El conjunto dirigido técnicamente por Ibrahim Hassan comenzó su participación en el actual certamen con una igualdad por 1 a 1 ante su par de Bélgica en lo que fue su debut mundialista.

En la segunda fecha del torneo pudo superar con autoridad a su par de Nueva Zelanda en una contienda que terminó a su favor con un 3 a 1 en el pizarrón.

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Ya en la tercera fecha de la Fase de Grupos se quedó con un empate luego del empate contra Irán. En su penúltimo duelo, el destino los cruzó contra el conjunto de Australia en un duelo que concluyó 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios y que terminó con un triunfo desde los penales.

Posterior de su avance a los octavos de final, estuvo muy cerca de eliminar al campeón luego de un aguerrido encuentro que concluyó con un 3 a 2 en su contra.