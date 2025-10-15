Judo y Voleibol de Playa en México; ¿cuándo y dónde serán estos dos eventos de talla mundial?

México será testigo y protagonista de dos de los eventos deportivos más importantes que hay a nivel mundial en sus respectivas disciplinas. La República será la encargada de llevar a cabo eventos relacionados con el Judo y el Voleibol de Playa, por lo que se espera la llegada de deportistas de élite al país en los próximos días.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Como parte de la estrategia para atraer a cada vez más extranjeros al país, México recientemente confirmó que será sede de dos eventos relevantes a nivel internacional: el Judo y el Voleibol de Playa. Si quieres conocer más respecto a cuándo serán estos y en qué estado, entonces quédate con nosotros.

¿Cuándo y dónde serán los eventos de Judo y Voleibol de Playa en México?

El primer evento que se llevará a cabo será el Gran Prix de Judo, el cual está programado para realizarse del 17 al 19 de octubre en Guadalajara, Jalisco. El mismo contará con grandes estrellas mundiales de este deporte, destacando la presencia de la mexicana Prisca Awiti.

Posteriormente, del miércoles 15 al domingo 19 de octubre, también se realizará el Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa en el Estado de Puebla, más precisamente en el Parque Soria de San Pedro Cholula. Se trata, entonces, del torneo más importante que existe dentro del voleibol de playa para menores de 21 años.

¿Cómo le ha ido a México en los campeonatos mundiales de los últimos meses?

Han sido cinco los campeonatos mundiales en donde México se ha hecho presente con medallas a través de deportes que son olímpicos, mismos que son los siguientes: Tiro con Arco, Remo, Atletismo, Tiro Deportivo y Deportes Acuáticos. En estas disciplinas los atletas nacionales sumaron 15 medallas, de las cuales nueve forman parte de deportes que estarán en Los Ángeles 2028, lo cual habla del impacto que estas estrellas han tenido en los últimos meses.

En Deportes Acuáticos México ganó ocho medallas, mientras que en Remo obtuvo una de la misma forma que en el Tiro Deportivo. En Atletismo la delegación azteca obtuvo dos preseas, mientras que en Tiro con Arco se entregaron tres medallas.