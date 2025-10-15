deportes
Nota

VIDEO: Así fue la espectacular entrada de Dr. Wagner III en su lucha en NXT ante Lexis King

La lucha de Dr. Wagner en NXT ante Lexis King fue por demás llamativa de la misma forma en cómo el hijo de la leyenda entró al ring. ¡Fue espectacular!

video-entrada-dr-wagner-iii-lucha-nxt-lexis-king.jpg
Instagram: Hijo de Dr. Wagner Jr.
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El aura de Dr. Wagner III es, sencillamente, inigualable. El Hijo de la Leyenda hizo su debut oficial en NXT, tercera marca de WWE, a través de una espectacular entrada que sirvió de preámbulo para lo que fue su primera victoria nada más y nada menos que ante Lexis King, consagrado de la marca.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Dor. Wagner III ingresó al ring de NXT este martes 14 de octubre como el campeón Latinoamericano de la AAA, por lo que se esperaba una gran función para él. La lucha que tuvo ante Lexis King cumplió con las expectativas, aunque lo que llamó la atención fue su espectacular entrada.

¿Cómo fue la entrada de Dr. Wagner III en su debut en NXT?

Un video, que ya circula en redes, muestra el momento exacto en el que el luchador mexicano entra al ring de NXT. Aprovechando el cambio en el reparto de canciones que algunas superestrellas tuvieron, Dr. Wagner III eligió un tono por demás nacional que involucra los clásicos sonidos de mariachi.

Te puede interesar: ¿Estará en el Mundial 2026? Rodrigo Huescas lanza esperanzador video de su recuperación

Te puede interesar: ¿Cuántos boletos confirmados tiene México para los Juegos Olímpicos de Invierno?

Posteriormente, ingresó con un atuendo que mezcló las tonalidades blancas, amarillas y oro para comenzar a ganarse el cariño del público, mismo que lo arropó en todo momento. Finalmente, lanzó una especie de rajas de colores al momento de subir al ring, hecho que causó el aplauso de la afición.

¿Cómo le fue a Dr. Wagner III ante Lexis King?

Tal y como se mencionó previamente, El Hijo de Dr. Wagner Jr. tuvo una lucha destacada en su debut en NXT luego de vencer a Lexis King, un resultado que no solo lo mantiene por lo alto de la AAA, sino que le ayudó para conectar con el público estadounidense, al cual busca conquistar próximamente.

¿Dr. Wagner III enfrentará a Ethan Page?

Si no ocurre nada extraño en los próximos días, Dr. Wagner III protagonizará un combate de alarido nada más y nada menos que ante Ethan Page, mismo en donde se pondrá en juego el título norteamericano de NXT en Halloween Havoc, en una lucha sin reglas estilo Día de Muertos.

