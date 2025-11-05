deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Juega en América, es figura de la Selección Mexicana y HOY brilla en el Mundial Sub 17 femenil

La portera de México en la Selección Sub 17, Valentina Murrieta, destaca como una de las figuras de esta Copa del Mundo por su calidad, pero también por su mentalidad.

vale murrieta seleccion mexicana america
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

Las selecciones menores de México, han dado gratas sorpresas tanto en la rama varonil y femenil, y una de las figuras de las que más se habla, juega en el América, es una muralla al atajar penales y levanta la voz como una líder en el terreno de juego, ella tiene nombre y apellido: Valentina Murrieta.

Con su juventud y pasión por el futbol y en su posición de arquera, Vale Murrieta atajó dos penales en tiempo regular ante Italia y otro más en la tanda de penales; con tres grandes momentos, es la pesadilla para las italianas que se quedaron en el camino para ir a Semifinales de la Copa del Mundo Sub 17.

En Marruecos, ahora enfrentado a Países Bajos , es una de las figuras y aunque se espera no ser tan solicitada, está lista para dar de qué hablar y como dijo: ‘cambiar la historia’.

Te podría interesar: Este es el precio del jersey de México para el Mundial del 2026 ¡A gastarse el aguinaldo!

vale murrieta seleccion mexicana america

Vale Murrieta, motiva al equipo mexicano

Con seguridad, Murrieta declaró que ante Países Bajos “es nuestra Final”, porque no pueden pensar en la Final sin antes pasar por encima del compromiso que es Semis.

Te podría interesar: Presentan 23 jerseys rumbo al Mundial del 2026

“Entonces nos enfocamos en la Semi y primeramente Dios, después veremos eso de la Final porque vamos a pasar. Hacerlo por ellos (sus familiares), por nosotras, por cambiar la historia, de verdad nos da muchísima fuerza”, recalcó la portera quien dio mucho de qué hablar con esa declaración, por su mentalidad a su corta edad.

Recalcó que el ánimo es muy alto en el grupo y que apuntan a vencer a este equipo “luchando desde el inicio hasta el final y dejaremos todo en la cancha”.

vale murrieta seleccion mexicana america

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×