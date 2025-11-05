Juega en América, es figura de la Selección Mexicana y HOY brilla en el Mundial Sub 17 femenil

Las selecciones menores de México, han dado gratas sorpresas tanto en la rama varonil y femenil, y una de las figuras de las que más se habla, juega en el América, es una muralla al atajar penales y levanta la voz como una líder en el terreno de juego, ella tiene nombre y apellido: Valentina Murrieta.

Con su juventud y pasión por el futbol y en su posición de arquera, Vale Murrieta atajó dos penales en tiempo regular ante Italia y otro más en la tanda de penales; con tres grandes momentos, es la pesadilla para las italianas que se quedaron en el camino para ir a Semifinales de la Copa del Mundo Sub 17.

En Marruecos, ahora enfrentado a Países Bajos , es una de las figuras y aunque se espera no ser tan solicitada, está lista para dar de qué hablar y como dijo: ‘cambiar la historia’.

Vale Murrieta, motiva al equipo mexicano

Con seguridad, Murrieta declaró que ante Países Bajos “es nuestra Final”, porque no pueden pensar en la Final sin antes pasar por encima del compromiso que es Semis.

“Entonces nos enfocamos en la Semi y primeramente Dios, después veremos eso de la Final porque vamos a pasar. Hacerlo por ellos (sus familiares), por nosotras, por cambiar la historia, de verdad nos da muchísima fuerza”, recalcó la portera quien dio mucho de qué hablar con esa declaración, por su mentalidad a su corta edad.

Recalcó que el ánimo es muy alto en el grupo y que apuntan a vencer a este equipo “luchando desde el inicio hasta el final y dejaremos todo en la cancha”.