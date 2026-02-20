OFICIAL: Los 4 cracks que pueden ir a la Copa Mundial 2026, pero que NO fueron convocados por Javier Aguirre

La Selección Mexicana enfrentará a Islandia el miércoles 25 de febrero en un partido amistoso que se disputará en el Estado Corregidora de Querétaro. Sin embargo, Javier Aguirre no contará con 4 cracks, los cuales pueden ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que sí estuvieron en la convocatoria de enero para la gira por Centro y Sudamérica. Conoce la jugada maestra del "Vasco" en Europa.

1. Germán Berterame

El delantero no está en la convocatoria debido a que ya no pertenece a la Liga BBVA MX, pues a mediados de enero fue fichado por el Inter Miami y ya se encuentra en pretemporada para disputar el nuevo torneo de la MLS.

El naturalizado mexicano no fue considerado, debido a que se marchó a Inter Miami y está en pretemporada.

2. Gilberto Mora

Si bien el mediocampista estuvo en la lista de convocados de enero, fue dado de baja debido a pubalgia, de la cual todavía no se recupera, por lo que no ha jugado la liga con Xolos de Tijuana.

3. Jorge Sánchez

El lateral derecho dejó de ser futbolista de Cruz Azul para volver al viejo continente con el PAOK de Grecia. Esta será su segunda aventura en Europa, luego de pertenecer al Ajax y Porto.

4. Obed Vargas

El mexicoamericano estuvo en los partidos contra Bolivia y Panamá, pero ahora no está en la lista debido a que recientemente fue fichado por el Atlético de Madrid.

Las últimas pruebas de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

El combinado azteca disputará su último partido amistoso sin europeos contra Islandia, pues después de ello Javier Aguirre podrá contar con todos los futbolistas mexicanos que tiene visualizados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos son los encuentros de preparación:

