Juega en Cruz Azul, brilló con la Selección Mexicana y recibiría ofertas desde Europa en pocas semanas

Mientras que se habla de que el entrenador Nicolás Larcamón borró por completo a un jugador que era buscado desde Europa, hay un futbolista que juega en Cruz Azul y que ya dio la talla en la Selección Mexicana que está muy cerca de recibir ofertas desde Europa, según distintos reportes que llegan desde el Viejo Continente sobre este futbolista.

Así como muchos se preguntan qué necesita Cruz Azul para avanzar en la Concachampions, desde la directiva ya saben que pueden perder al jugador más caro de La Máquina al finalizar este Clausura 2026. Pues desde el sitio Sky Sport de Italia hablaron sobre el impacto de Érik Lira con los de La Noria y con la Selección Nacional de México.

|Cruz Azul

Las actuaciones de Lira ante Portugal y Bélgica no pasaron desapercibidas en el Viejo Continente. Pues el pivote de 25 años logró neutralizar a figuras de élite de ambos jugadores, tales como Bruno Fernandes y Kevin De Bruyne, entre otros. Por todas estas razones, el futbolista de La Máquina se podría marchar en el próximo mercado de verano.

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¿Cuánto dinero podría ganar Cruz Azul con la posible venta de Érik Lira?

El centrocampista tiene un valor de mercado de 12 millones de euros (243 millones de pesos mexicanos), según el sitio Transfermarkt, especializado en finanzas. De todos modos, este es solo una aproximación, aún no trascendió si Érik Lira tiene una cláusula de rescisión en La Noria o por cuánto dinero lo negociaría Cruz Azul en el mercado de fichajes que viene.

Cabe destacar que Cruz Azul compró la ficha de Lira en enero de 2022 por cerca de 80 millones de pesos (casi 4 millones de euros) y ahora lo podría vender por mucho más dinero.

Erik Lira recibió una oferta de un equipo de Europa, pero la rechazó, a fin de no correr riesgos a menos de un año del Mundial|@eriklira

Los números de Érik Lira en Cruz Azul

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Érik Lira en Cruz Azul:

190 partidos jugados

168 encuentros como titular

2 goles convertidos

1 asistencia aportadas

28 tarjetas amarillas y ninguna tarjeta roja.