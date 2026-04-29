¿No se queda corto? Este sería el mediocampo que México llevaría a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este martes todo México se vio revolucionado luego de que Javier Aguirre anunciara la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional, incluyendo únicamente a jugadores que militan en la Liga BBVA MX. Un detalle es que parece haber pocos mediocampistas. Por otro lado, hay quienes aseguran que Marcel Ruiz todavía no está 100% descartado.

Así como Charly Rodríguez no ingresó en la lista de convocados y fue una de las ausencias de peso del seleccionado azteca en esta citación, lo cierto es que parece haber pocos jugadores en el mediocampo entre los elegidos por el “Vasco” Aguirre para representar a la Selección Mexicana en el torneo más importante del planeta. Son solo 3 volantes puros.

Uno por uno: Los mediocampistas de la lista de convocados de México

Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara)

(Chivas de Guadalajara) Érik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

(Xolos de Tijuana) Luis Romo (Chivas de Guadalajara - utilizado también como central)

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara - habitualmente extremo)

Íker Fimbres (Rayados de Monterrey - sparring)

Jairo Torres (Bravos de Juárez - sparring)

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Es decir que, de los 7 convocados de la Liga BBVA MX para el mediocampo, hay 2 que saldrán de la lista por ser sparring (Fimbres y Torres) y otros 2 que podrían jugar en otras posiciones con el “Vasco” (el “Piojo” y Romo). Esto significa que quedarían solamente 3 centrocampistas puros (Gutiérrez, Lira y Gil Mora).

El mediocampista presume con orgullo la Bandera de México, la cual podría representar en el próximo mundial.|Real Betis Balompié

Los centrocampistas de México que podrían sumarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de que la lista de convocados incluyó solo a los jugadores de la Liga BBVA MX y cuenta con muy pocos mediocampistas, parece que Javier Aguirre incluirá a otros volantes que se desempeñan en el exterior. Álvaro Fidalgo sería el mediocentro predilecto del “Vasco” y, tal vez, el único en agregarse al mediocampo.

Otro de los futbolistas que podrían sumarse al mediocampo de México para el Mundial 2026 es Edson Álvarez, aunque el futbolista del Fenerbahçe está lejos de su mejor momento físico y también podría ser considerado como defensa central por el entrenador de la Selección Mexicana.

