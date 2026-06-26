¡OFICIAL! FIFA autoriza a Selección Nacional a competir tras varios años de suspensión

Luego de poco más de cuatro años de suspensión, la Selección Nacional de Rusia podrá volver a las competiciones organizadas por la FIFA, informó este jueves 25 de junio el organismo, anunciando que el primer torneo en el que podrán participar los rusos será el Festival Sub-15 a celebrarse en Azerbaiyán.

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La FIFA autoriza a Rusia para volver a las competiciones tras cuatro años de suspensión

La FIFA y la UEFA impusieron una sanción a Rusia tras la invasión militar del gobierno presidido por Vladimir Putin a territorio ucraniano que derivó en una guerra que se ha prolongado desde finales de febrero del 2022.

Ambos organismos vetaron a Rusia de competiciones a nivel de clubes y selección prohibiendo su participación en UEFA Champions League, Europa League y Conference League a los equipos y de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la Eurocopa de Alemania 2024 y el Mundial 2026, además de la Liga de Naciones de la UEFA al combinado nacional.

Sin embargo, la FIFA ha dado el primer paso para que el futbol ruso vuelva a la competencia internacional al anunciar que el seleccionado Sub 15 podrá participar en el Festival de Futbol de la categoría a celebrarse en Azerbaiyán entre el 22 y 31 de octubre de este año.

El torneo "Está abierto a todas las asociaciones miembros de la FIFA", señaló el comunicado sin mencionar explícitamente el nombre de Rusia.

Por su parte, el ministro de deportes ruso, Mijail Degtiariov, celebró la decisión señalando que se trata de “un paso importante hacia el regreso de los equipos rusos al deporte internacional”.

La Selección mayor de Rusia fue eliminada del repechaje europeo rumbo al Mundial de Qatar 2022 y se le prohibió competir para la justa de 2026, por lo que en caso de ser aceptada en su totalidad podría volver a competir para el Mundial 2030.

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