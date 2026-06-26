Chivas de Guadalajara dio la cara en el Mundial 2026 y ganó dos premios

La Selección Nacional de México terminó primera de su grupo por cuarta vez en su historia (siempre estuvo Javier Aguirre en esas proezas) y ya se prepara para jugar los 16avos de final. Muchos fanáticos de Chivas de Guadalajara no dejaron pasar que fue el “Rebaño Sagrado” el que dio la cara por el seleccionado en la justa mundialista.

Mientras que México tiene casi seguro su duelo de 16avos de final contra Ecuador, hay dos jugadores con corazón tapatío que dieron la cara por la Selección Mexicana en la fase de grupos. Resulta que un jugador que actualmente juega en Chivas y otro que pasó por el Guadalajara y se formó allí han ganado el premio MVP al mejor futbolista.

Los 3 jugadores MVP de la Selección Nacional de México en la fase de grupos

Fecha 1 — México 2-0 Sudáfrica: Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 y, de esa manera, fue la figura del encuentro, recibiendo el premio MVP.

Fecha 2 — México 1-0 Corea del Sur: Luis Romo marcó el único gol del partido contra los asiáticos y recibió el premio al mejor jugador del encuentro. Ese gol le valió la clasificación en primer lugar.

Fecha 3 — México 3-0 Chequia: Mateo Chávez abrió el marcador en la goleada contra los europeos y le dieron el premio al mejor jugador del encuentro.

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Luis Romo celebrates his goal 1-0 of Mexico during the match Mexico vs (and) Korea Republic as part of the FIFA World Cup 2026, first stage, Group A, at Guadalajara Stadium, on June 18, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

¿Qué jugadores de Chivas de Guadalajara están jugando la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El conjunto tapatío tiene en la Selección Mexicana a 5 jugadores que actualmente se desempeñan en la institución. Sin embargo, hay varios ex Chivas que también forman parte de la plantilla de Javier el “Vasco” Aguirre, como el propio Mateo Chávez, quien formó parte de las fuerzas básicas del “Rebaño Sagrado” y se marchó al AZ Alkmaar hace un año. La lista es:

Raúl “Tala” Rangel (Portero)

Brian Gutiérrez (Mediocampista)

Luis Romo (Mediocampista)

Roberto “Piojo” Alvarado (Mediocampista / Delantero)

Armando “Hormiga” González (Delantero)

|Crédito: Mexsport

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