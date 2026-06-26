Brasil podría perder a una de sus figuras por una estafa millonaria en pleno Mundial

Un verdadero sismo sacude a la Selección de Brasil en pleno desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según reportes de medios de ese país, el extremo Raphinha atraviesa una devastadora crisis personal y financiera que amenaza seriamente su continuidad en el certamen, tras haber descubierto que ha sido víctima de una presunta estafa millonaria orquestada por su propio padre.

La situación salió a la luz de la manera menos esperada. Mientras el futbolista intentaba gestionar la compra de una exclusiva mansión junto a su pareja, se topó con un muro financiero inexplicable: los fondos que debían estar disponibles para la transacción simplemente no existían.

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Tras una revisión exhaustiva de sus cuentas, Raphinha habría confirmado lo impensable. Su padre, quien durante años actuó como el administrador principal de sus finanzas y gestionó sus contratos desde los inicios de su carrera, habría desviado cerca del 80% de las ganancias totales del jugador, principalmente en concepto de derechos de imagen y acuerdos publicitarios. La cifra, que suma una fortuna construida a base de años de esfuerzo en la élite europea, habría sido drenada sistemáticamente sin que el atacante lo advirtiera.

Raphinha y la selección de Brasil enfrenta retos de cara a la Copa Mundial de la FIFA|X/Selección de Brasil

¿Abandono en pleno Mundial?

La noticia cayó como una bomba en la concentración brasileña. Raphinha, que no solo es un pilar deportivo para Carlo Ancelotti sino también una de las figuras más comerciales del plantel, se encontraría emocionalmente desgastado.

Fuentes cercanas a la delegación sudamericana aseguran que el jugador está evaluando seriamente abandonar la concentración de Brasil de inmediato. La intención del atacante sería regresar para gestionar personalmente el desorden financiero y tomar las acciones legales necesarias para intentar recuperar su patrimonio. Mientras tanto, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) trabaja a contrarreloj para contener al futbolista y brindarle el apoyo psicológico y legal necesario en este momento de extrema vulnerabilidad.

A pocos días de la definición de los cruces de 16avos de final, la posible baja de Raphinha representa un golpe durísimo para el equipo. La CBF se mantiene en alerta máxima, intentando evitar que una tragedia familiar se convierta en una baja sensible para una de las selecciones favoritas al título. Por el momento, no hay un comunicado oficial, pero el entorno del jugador insiste en que el daño es "irreparable" a nivel personal.