Juega en uno de los mejores equipos de la Premier League, pero está totalmente borrado; en su momento el América lo quiso

Julián Araujo pasa por su peor momento a nivel futbolístico. El entrenador del Bournemouth, de la Premier League, lo tiene totalmente borrado y hasta se rumora que ya fue separado del grupo. El lateral mexicano en su momento interesó al América, pero el Barcelona lo contrató por recomendación de Rafael Márquez, ahora no sabe dónde jugará el próximo mercado.

Javier Aguirre lo había tenido considerado para la Selección Mexicana. Fue convocado para la Copa Oro 2025 y tuvo minutos de juego. Para los partidos ante Colombia y Ecuador no fue convocado. En la Premier League el Bournemouth ocupa el cuarto lugar con 14 unidades y en su posición ya tienen varios referentes. La temporada pasada se perdió 19 jornadas de la liga inglesa por una lesión.

Julián Araujo Julián Araujo no ha debutado en la nueva temporada de la Premier League y quedó eliminado de la Carabao Cup

El entrenador de Araujo lo motiva a no rendirse

Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth y de Julián Araujo, reconoció el nivel y la calidad del futbolista del mexicano, pero sabe que en estos momentos su equipo no requiere de él. Sin darle un “no” definitivo, el timonel motiva al zaguero y asegura que habla con él para que siga buscando un lugar en los entrenamientos y así posteriormente en los encuentros.

“Difícil situación para mí también lo de Julián. Al final ha llegado Álex Jiménez que está en su posición y para el banquillo estoy priorizando a otro tipo de jugadores como James Hill. Araujo tiene que seguir apretando, en el club lo conocemos bien. Lo animo a que no baje los brazos porque le llegará el momento y confío en que así será”, dijo para Fox el entrenador español.